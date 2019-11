Tras varios meses de especulaciones y filtraciones en torno a la trama de “Birds of Prey” (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), Warner Bros decidió dar a conocer la sinopsis oficial de la próxima producción de DC.

Bajo esta premisa, dicha sinopsis se encarga de confirmar que la Harley Quinn de Margot Robbie tendrá un rol protagónico en la historia y será la encargada de narrar la trama que reunirá al elenco.

“¿Alguna vez escuchaste sobre la policía, el pájaro cantor, el psicópata y la princesa de la mafia? Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) es una historia retorcida contada por la misma Harley, ya que solo Harley puede contarla. Cuando el villano más nefastamente narcisista de Gotham, Roman Sionis, y su entusiasta mano derecha, Zsasz, apuntaron a una joven llamada Cass, la ciudad se volcó para buscarla. Los caminos de Harley, Huntress, Black Canary y Renee Montoya chocaron, y las cuatro improbables no tuvieron más remedio que unirse para derrotar a Roman”, inicia la sinopsis.

“En la película de Warner Bros. Pictures, Margot Robbie regresa como Harley Quinn, junto a Mary Elizabeth Winstead como Huntress; Jurnee Smollett-Bell como Black Canary; Rosie Pérez Renee Montoya; Chris Messina como Victor Zsasz; y Ewan McGregor como Roman Sionis. La recién llegada Ella Jay Basco también interpreta a Cassandra “Cass” Cain en su debut cinematográfico”, añade.

“Birds of Prey” (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) es dirigida por Cathy Yan (Dead Pigs) con un guión de Christina Hodson (Bumblebee) y estrenará en febrero de 2020.