El esperado salto de la televisión a la pantalla grande. La nueva cinta “Bob´s Burgers” llegará a los cines nacionales desde este jueves 26 de mayo para entretener a toda la familia con una historia muy particular que involucrará un gran misterio por resolver.

Una serie que mezcla personajes extravagantes, canciones e historias pocos convencionales dentro de una ciudad costeña que llega al cine este 2022. Con su primer episodio emitido el 9 de enero de 2011 a través de Fox, la sitcom animada se ha convertido en una de las favoritas del público por mostrar la vida de la familia Belcher, conformada por los esposos Bob y Linda, junto a sus hijos Tina, Gene y Louise; quienes mantienen el negocio familiar, el cual denominaron “Bob´s Burgers”.

A propósito del pronto estreno de su primera cinta, El Comercio conversó con las voces oficiales de los personajes de “Bob´s Burgers”, los mismos que los interpretan en la televisión, en una entrevista donde predominaron las risas por la gran química que evidencian.

El proyecto de esta nueva cinta fue anunciado a finales del 2017 por 20th Century Fox. Cuando recibieron la noticia, todo el elenco se emocionó. “Estábamos en shock. Estábamos muy sorprendidos, pero también estábamos felices”, dijo Kristen Schaal, la voz de Louise. “Yo me desmayé, definitivamente. Me levanté y de ahí me volvía desmayar. Muy emocionados”, agregó Larry Murphy, el tío Eddy en la ficción.

Por su parte, John Roberts, quien interpreta a Linda Belcher, precisó que estaban muy agradecidos de decirle a sus seguidores que habían llegado a este punto. “Ellos nos han estado brindando su apoyo por todos estos años y ahora podemos tener nuestra película. Es loco. Esperamos que ellos puedan disfrutar, que se vistan como los personajes, y vayan a olvidarse del mundo por un momento”.

La familia Belcher se verá comprometida en una delicada situación financiera que debe resolver en poco tiempo. (Foto: 20th Century Studios) / Courtesy of 20th Century Studios

Un nuevo reto en pantalla grande

“The Bob’s Burgers Movie” muestra un problema que puede suceder en cualquier familia. Los padres Bob y Linda tratan de arreglar la situación financiera de su negocio, pero no contarán con el hecho de que sus hijos armarán otro plan para que el restaurante continúe abierto a los comensales.

“Creo que Bob fue retado en la película, a lo que ha sido en la serie de televisión. Las expectativas fueron altas. Creo que, de alguna extraña manera, Bob fue una clase de persona que estaba muy preocupado por lo que podía ocurrir con su negocio. Y que la familia, como resultado, pueda desintegrarse”, inició H. Jon Benjamin, la voz de Bob.

Asimismo, el actor destacó que su personaje estaba intranquilo por la situación de su restaurante y por su familia porque “son las dos cosas más importantes en el mundo para él. Bob se apoya en su familia para atravesar (el problema) porque esa es la manera en la que él es en el show también. Así que, creo que es una versión más amplia de Bob”.

El restaurante “Bob´s Burgers” no solo es importante para el protagonista, sino también para la persona que le ha dado la voz desde hace más de 10 años. “Es mi restaurante, yo lo hice (risas). Creo que representa un pequeño negocio y hace énfasis en la familia. Ellos luchan de mantener este negocio en pie, apoyándose mutuamente. Creo que el restaurante por sí mismo es el centro del show”, agregó Benjamin.

Siguiendo con la trama, mantener el negocio no será el mayor de los problemas. Los tres hijos se encontrarán en medio de la investigación de un asesinato que podría salvar a su familia. Pero la tarea de detener al asesino no será sencilla. Para sorpresa de algunos, la pequeña Louise será la líder de la misión.

“Ella es la manipuladora, siempre tiene las ideas, siempre está convenciendo a Tina de hacer cosas. Pero Louise sabe que los problemas son grandes, escucha a sus padres hablar y, desafortunadamente, siente que ella es la que tiene que ponerse manos a la obra y ayudar a la familia. Creo que es mucho para que una niña pequeña lo haga y poner ese peso sobre su cabeza”, recalca Kristen Schaal.

Con Louise como líder, los hermanos Belcher deberán resolver el misterio que podría solucionar el problema financiero de la familia. (Foto: 20th Century Studios) / Courtesy of 20th Century Studios

La familia Belcher también contará con el apoyo del tío Eddy, quien aportará locas ideas para salir del problema. “Es como el Superman de la familia. Él apoya a los Belcher y, absolutamente, da lo mejor de sí para ayudar”, dice Larry Murphy.

Por otro lado, hay un aspecto particular alrededor del personaje de Tina, quien tiene una obsesión con los chicos y decide que Jimmy Junior será su amor de verano. Sin embargo, no es tan decidida como su hermana menor. “Creo que cualquier adolescente, o cualquier humano, lidia con estas situaciones, y sabes que siempre hay avances y retrocesos. Quieres una cosa y luchas y de ahí corres. Creo que el show también muestra una evolución de Tina”, precisa Dan Mintz.

Después de una década compartiendo los estudios de grabación para “Bob´s Burgers”, Larry Murphy, John Roberts, H. Jon Benjamin, Dan Mintz, Kristen Schaal y Eugene Mirman se han convertido en una pequeña familia igual que los Belcher y lo demostraron a lo largo de la entrevista con este Diario. “Nos amamos”, finalizaron Eugene Mirman y John Roberts.