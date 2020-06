Este 7 de junio se cumplen cinco años de la trágica partida de la leyenda del cine Christopher Lee. Ganador del BAFTA, del Globo de Oro y comendador de la Orden del Imperio Británico, Lee falleció a los 93 años por una insuficiencia cardiaca tras siete décadas de prolífica carrera.

Para las audiencias más jóvenes, Lee es inconfundible como Saruman en las películas de El Señor de los Anillos. Años antes, dio vida al tenebroso conde Dooku en las precuelas de la saga de "Star Wars".

El actor, un veterano de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, encontró la fama al encarnar a Drácula en las películas de Hammer Films Productions en 1958, papel que volvería a interpretar en seis otras películas. Además de este villano, también encarnó a monstruos como la momia y el monstruo de Frankenstein.

Adicionalmente encarnó otros papeles icónicos como Sherlock Holmes en tres diferentes filmes -y en una ocasión su hermano, Mycroft Holmes-, el villano Francisco Scaramanga de la película de James Bond -curiosidades del destino, Lee era primo por matrimonio de Ian Fleming- “The Man with the Golden Gun” (1974), el místico ruso Rasputín en “Rasputin the Mad Monk” (1966) y el villano chino Fu Manchu en “The Face of Fu Manchu” (1965), entre muchos otros.

También interpretó a Lord Summerisle en la película de culto “The Wickerman” (1973), la cual calificó en una entrevista con TotalFilm.com como “la mejor película que ha hecho nunca, incluso en su versión destruida”.

Mostrando una faceta oculta, en 1983 dio vida al villano Mr. Midnight en el musical australiano "The Return of Captain Invincible", papel que le permitió mostrar sus habilidades para el canto.

Lee también interpretó al fundador de Pakistán, Muhammed Ali Jinnah, en la cinta biográfica “Jinnah” (1998), trabajo que consideró “el filme más importante que hice, en términos de tema y de la gran responsabilidad”, aunque lamentó que esta cinta nunca llegó a los cines.

En el triste aniversario de la partida de Lee reunimos 10 de sus más icónicos roles, número que nos queda chico para la impresionante carrera del actor, que superó las 200 películas.

VIDEO RECOMENDADO

Anahí de Cárdenas lanza nuevo tema “Calei”

Anahí de Cárdenas lanza nuevo tema “Calei” (04/06/20)