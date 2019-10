Tal parece que en el “Joker”, la nueva cinta inspirada en el villano de Batman, las sonrisas quedaron solo para las cámaras. Detrás de ellas, la relación entre sus protagonistas Joaquin Phoenix y Robert de Niro fue tensa, tal y como reveló el director de la película.

En entrevista con Vanity Fair, Todd Phillips detalló que la mala relación entre los actores inició incluso antes del rodaje, cuando se dio lectura al guion. Según Phillips, Robert de Niro convocó a una reunión de todo el elenco para dicho fin; algo a lo que Joaquin Phoenix se negó rotundamente.

“De Niro me llamó y me dijo, ‘Dile a Phoenix que él es actor, y que tiene que estar ahí. Quiero escuchar toda la película, y todos vamos a entrar a una sala y la vamos a leer'”, relata el director.

La reacción de Phoenix respondería a la forma de trabajo con la que prefiere abordar sus personajes. Como explica Phillips, al protagonista de “Joker” le gusta “dejar que las cosas sucedan” y evitar ensayar con el elenco previamente.

Esta postura habría puesto en aprietos a Phillips, quien confesó que “estaba en una posición muy difícil porque Joaquín me decía ‘No voy a hacer ninguna **** lectura, de ninguna manera’, y Bob respondía ‘yo hago lecturas antes de empezar a grabar. Eso es lo que hacemos (los actores)'”.

Finalmente, la posición de Robert de Niro prevaleció y la reunión de actores fue realizada. Sin embargo, la incomodidad de Phoenix fue tan evidente que la estrella de “Taxi Driver” lo llamó a conversar a solas. En esa conversación, Phillips asegura que ambos solucionaron sus “problemas menores”.

Joaquin Phoenix, por su parte, reveló a la misma revista que se mantuvo distante de Robert de Niro. “El primer día de rodaje nos dimos los buenos días y más allá de eso, no recuerdo si hablamos más. No me gustaba hablar con él en el set”, declaró.