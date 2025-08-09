El Festival de Cine de Lima PUCP, en su edición número 29, que se estrenó el pasado 7 de agosto, se confirma una vez más como una de las plataformas más importantes para la promoción del cine peruano.

De ese modo, este año, la programación incluye más de 50 películas de producción nacional, tanto en largometrajes como en mediometrajes, de las cuales más de 20 son estrenos absolutos en la competencia latinoamericana y peruana, en géneros como documental y ficción.

Entre las producciones peruanas que forman parte de este festival se destacan títulos como Runa Simi , Uchpa, la película , A media calle , Intercontinental , Políticas familiares , Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos , Los inocentes , 1982 y Astronauta .

Con secciones como Espacio Filmoteca, La Catedra Vargas Llosa, el homenaje a la actriz Haydée Cáceres, entre otros espacios como charlas y encuentros, la presencia peruana es sumamente importante dentro del Festival de Cine de Lima PUCP, que busca además convertirse en el espacio natural para festejar al cine peruano.

Algunas de las películas peruana que forman parte de la programación del 29 Festival de Cine de Lima PUCP, son:

Películas en Competencia Peruana

UCHPA, LA PELÍCULA

Género: Documental

Documental Año: 2025

2025 Duración: 87 min

87 min Dirección: Antonio Rodríguez Romaní

Antonio Rodríguez Romaní Sinopsis: Fredy Ortiz, líder de UCHPA, vuelve a los pueblos marcados por la violencia para sanar, recordar y transformar el silencio en música.

A MEDIA CALLE

Género: Ficción, Coming of Age

Ficción, Coming of Age Año: 2025

2025 Duración: 93 min

93 min Dirección: Eduardo Orcada Villalva

Eduardo Orcada Villalva Sinopsis: Antonio, un joven músico punk de Huancayo, se ve forzado a convivir con su padre, un saxofonista folklórico, mientras ambos intentan superar sus diferencias.

INTERCONTINENTAL

Género: Ficción

Ficción Año: 2024

2024 Duración: 92 min

92 min Dirección: Salomón Pérez

Salomón Pérez Sinopsis: Ismael regresa a Trujillo, su ciudad natal, después de estudiar cine en Suiza. Se enfrenta a los cambios en su ciudad y a las dificultades de vivir de su pasión, embarcándose en un viaje para descubrir su identidad.

POLÍTICAS FAMILIARES

Género: Documental

Documental Año: 2025

2025 Duración: 88 min

88 min Dirección: Martín Rebaza Ponce de León

Martín Rebaza Ponce de León Sinopsis: Un cineasta radicado en Alemania regresa a la selva peruana para documentar la campaña política de su padre, quien postula por un partido que reivindica a Fujimori, dando como resultado un retrato íntimo de una familia de clase media peruana.

FLOR PUCARINA, REBELDE HASTA LOS HUESOS

Género: Documental

Documental Año: 2025

2025 Duración: 88 min

88 min Dirección: Geraldine Zuasnabar Ravelo

Geraldine Zuasnabar Ravelo Sinopsis: Este documental muestra el legado de Flor Pucarina, una de las máximas exponentes de la música andina en el Perú, a través de archivos, evocaciones y testimonios.

LOS INOCENTES

Género: Ficción

Ficción Año: 2025

2025 Duración: 90 min

90 min Dirección: Germán Tejada

Germán Tejada Sinopsis: Cara de Ángel, un adolescente, busca definir su identidad en un contexto de masculinidad hostil. Se une a un robo para pertenecer al grupo, lo que lo lleva a enfrentar la traición y a perder su inocencia.

1982

Género: Drama

Drama Año: 2025

2025 Duración: 84 min

84 min Dirección: García JC

García JC Sinopsis: En un pueblo andino del Perú en 1982, Tato, un niño de 12 años, se ve forzado al exilio cuando su familia es amenazada.

ASTRONAUTA

Género: Drama

Drama Año: 2025

2025 Duración: 90 min

90 min Dirección: Paul Vega

Paul Vega Sinopsis: Nicolás, un presentador de televisión frustrado, conoce a una persona que lo lleva a cuestionar su vida monótona, despertando su viejo amor por la escritura y la búsqueda de la verdadera felicidad.

Películas en Competencia Documental

RUNA SIMI

Género: Documental

Documental Año: 2025

2025 Duración: 85 min

85 min Dirección: Augusto Zegarra

Augusto Zegarra Sinopsis: Fernando, un joven activista de Cusco, Perú, busca convencer a The Walt Disney Company de doblar “El Rey León” al quechua, lo que lo lleva a reevaluar su rol como padre y activista.

LA MEMORIA DE LAS MARIPOSAS

Género: Documental experimental, ensayo fílmico

Documental experimental, ensayo fílmico Año: 2025

2025 Duración: 77 min

77 min Dirección: Tatiana Fuentes Sadowski

Tatiana Fuentes Sadowski Sinopsis: Historias olvidadas del boom del caucho emergen en un viaje que entrelaza la historia personal de la cineasta con archivos amazónicos de principios del siglo XX, reflexionando sobre el poder, la memoria y el diálogo entre vivos y muertos.

VINO LA NOCHE

Género: Documental

Documental Año: 2024

2024 Duración: 93 min

93 min Dirección: Paolo Tizón

Paolo Tizón Sinopsis: Un grupo de jóvenes se enlista en las Fuerzas Armadas peruanas. Durante su riguroso entrenamiento militar, se transforman de aventureros a operadores especiales, descubriendo la compasión y el cuidado en medio de la dureza.

Películas en Competencia Ficción

PUNKU

Género: Ficción

Ficción Año: 2025

2025 Duración: 132 min

132 min Dirección: Juan Daniel Fernández Molero

Juan Daniel Fernández Molero Sinopsis: Meshia, una adolescente matsigenka, descubre a un niño desaparecido y emprende un viaje para salvarlo. En el camino, se enfrentan a sus propios mundos interiores y a un extraño con intenciones siniestras.

LOS BÁRBAROS

Género: Comedia

Comedia Año: 2024

2024 Duración: 102 minutos

102 minutos Dirección: Javier Barbero y Martín Guerra

Javier Barbero y Martín Guerra Sinopsis: Tres jóvenes atraviesan la crisis inmobiliaria sin dinero y sin preocupaciones. La película muestra un extraño equilibrio entre la precariedad y la más alegre indiferencia.

ZAFARI

Género: Ficción, Drama, Humor Negro

Ficción, Drama, Humor Negro Año: 2024

2024 Duración: 100 min

100 min Dirección: Mariana Rondón

Mariana Rondón Sinopsis: En un zoológico en decadencia, una familia de clase alta lucha por sobrevivir en medio de la escasez. Mientras la familia busca una forma de escapar, se dan cuenta de que Zafari, el hipopótamo, es el único que tiene comida.

Galas

EL CORAZÓN DEL LOBO

Género: Drama basado en hechos reales

Drama basado en hechos reales Año: 2025

2025 Duración: 100 min

100 min Dirección: Francisco J. Lombardi

Francisco J. Lombardi Sinopsis: Inspirada en hechos reales, la película sigue a Aquiles, un niño amazónico secuestrado por Sendero Luminoso. A través de su testimonio, se narra su transformación de víctima a combatiente y su desesperado intento por escapar, en un relato crudo sobre el adoctrinamiento y la supervivencia.

RAMÓN Y RAMÓN

Género: Drama

Drama Año: 2024

2024 Duración: 100 min

100 min Dirección: Salvador del Solar

Salvador del Solar Sinopsis: Ramón conoce a Mateo durante la pandemia y, a pesar de sus diferencias, entablan una profunda relación. Juntos, emprenden un viaje para llevar las cenizas del padre de Ramón a Huancayo, donde Ramón se reencuentra con sus raíces y descubre que estaba buscando las respuestas equivocadas.

MISTURA

Género: Drama

Drama Año: 2024

2024 Duración: 97 min

97 min Dirección: Ricardo de Montreuil

Ricardo de Montreuil Sinopsis: Una mujer franco-peruana, venida a menos tras el abandono de su esposo, se ve obligada a abrir un restaurante en su casa. Junto a un chef nikkei, una cocinera indígena y un chofer afroperuano, descubre la diversidad cultural y culinaria del Perú en la Lima de 1965.

BUENOS DÍAS, WIRAQOCHA

Género: Documental

Documental Año: 2025

2025 Duración: 83 min

83 min Dirección: Mauricio Godoy

Mauricio Godoy Sinopsis: Un grupo de cineastas lleva a la provincia de Paucartambo, Cusco, un material fílmico sobre la lucha por la tierra filmado 50 años atrás. Proponen a los pobladores de la zona representar su memoria comunitaria a través de la creación de una nueva película.

UYARIY (ESCUCHAR)

Género: Documental

Documental Año: 2025

2025 Duración: 90 min

90 min Dirección: Javier Corcuera

Javier Corcuera Sinopsis: Después del estallido social en Perú y la masacre de Juliaca, artistas del ande peruano nos invitan a un viaje musical por la región de Puno, una tierra con una historia de represión y revueltas indígenas.

LAS MUERTES DE CHANTYORINTI

Género: Documental

Documental Año: 2024

2024 Duración: 75 min

75 min Dirección: Hermes Paralluelo Fernández

Hermes Paralluelo Fernández Sinopsis: Luis, un asháninka, busca a tres de sus hijos desaparecidos. Durante este viaje, le transmite a su hijo menor lo más profundo de su cosmovisión a través de una travesía mágica por distintos estados perceptivos.

THE DEVIL’S TEARDROP (LA LÁGRIMA DEL DIABLO)

Género: Terror

Terror Año: 2025

2025 Duración: 98 min

98 min Dirección: Gonzalo Otero

Gonzalo Otero Sinopsis: Un grupo de jóvenes cineastas viaja a un bosque remoto del Perú para filmar un documental sobre minería ilegal. Sin saberlo, el lugar está custodiado por el Supay, un antiguo demonio incaico que los enfrentará a una verdad más oscura que cualquier mito y a una brutal lucha por sobrevivir.