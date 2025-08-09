El Festival de Cine de Lima PUCP, en su edición número 29, que se estrenó el pasado 7 de agosto, se confirma una vez más como una de las plataformas más importantes para la promoción del cine peruano.
De ese modo, este año, la programación incluye más de 50 películas de producción nacional, tanto en largometrajes como en mediometrajes, de las cuales más de 20 son estrenos absolutos en la competencia latinoamericana y peruana, en géneros como documental y ficción.
Entre las producciones peruanas que forman parte de este festival se destacan títulos como Runa Simi, Uchpa, la película, A media calle, Intercontinental, Políticas familiares, Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos, Los inocentes, 1982 y Astronauta.
Con secciones como Espacio Filmoteca, La Catedra Vargas Llosa, el homenaje a la actriz Haydée Cáceres, entre otros espacios como charlas y encuentros, la presencia peruana es sumamente importante dentro del Festival de Cine de Lima PUCP, que busca además convertirse en el espacio natural para festejar al cine peruano.
Algunas de las películas peruana que forman parte de la programación del 29 Festival de Cine de Lima PUCP, son:
Películas en Competencia Peruana
UCHPA, LA PELÍCULA
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 87 min
- Dirección: Antonio Rodríguez Romaní
- Sinopsis: Fredy Ortiz, líder de UCHPA, vuelve a los pueblos marcados por la violencia para sanar, recordar y transformar el silencio en música.
A MEDIA CALLE
- Género: Ficción, Coming of Age
- Año: 2025
- Duración: 93 min
- Dirección: Eduardo Orcada Villalva
- Sinopsis: Antonio, un joven músico punk de Huancayo, se ve forzado a convivir con su padre, un saxofonista folklórico, mientras ambos intentan superar sus diferencias.
INTERCONTINENTAL
- Género: Ficción
- Año: 2024
- Duración: 92 min
- Dirección: Salomón Pérez
- Sinopsis: Ismael regresa a Trujillo, su ciudad natal, después de estudiar cine en Suiza. Se enfrenta a los cambios en su ciudad y a las dificultades de vivir de su pasión, embarcándose en un viaje para descubrir su identidad.
POLÍTICAS FAMILIARES
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 88 min
- Dirección: Martín Rebaza Ponce de León
- Sinopsis: Un cineasta radicado en Alemania regresa a la selva peruana para documentar la campaña política de su padre, quien postula por un partido que reivindica a Fujimori, dando como resultado un retrato íntimo de una familia de clase media peruana.
FLOR PUCARINA, REBELDE HASTA LOS HUESOS
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 88 min
- Dirección: Geraldine Zuasnabar Ravelo
- Sinopsis: Este documental muestra el legado de Flor Pucarina, una de las máximas exponentes de la música andina en el Perú, a través de archivos, evocaciones y testimonios.
LOS INOCENTES
- Género: Ficción
- Año: 2025
- Duración: 90 min
- Dirección: Germán Tejada
- Sinopsis: Cara de Ángel, un adolescente, busca definir su identidad en un contexto de masculinidad hostil. Se une a un robo para pertenecer al grupo, lo que lo lleva a enfrentar la traición y a perder su inocencia.
1982
- Género: Drama
- Año: 2025
- Duración: 84 min
- Dirección: García JC
- Sinopsis: En un pueblo andino del Perú en 1982, Tato, un niño de 12 años, se ve forzado al exilio cuando su familia es amenazada.
ASTRONAUTA
- Género: Drama
- Año: 2025
- Duración: 90 min
- Dirección: Paul Vega
- Sinopsis: Nicolás, un presentador de televisión frustrado, conoce a una persona que lo lleva a cuestionar su vida monótona, despertando su viejo amor por la escritura y la búsqueda de la verdadera felicidad.
Películas en Competencia Documental
RUNA SIMI
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 85 min
- Dirección: Augusto Zegarra
- Sinopsis: Fernando, un joven activista de Cusco, Perú, busca convencer a The Walt Disney Company de doblar “El Rey León” al quechua, lo que lo lleva a reevaluar su rol como padre y activista.
LA MEMORIA DE LAS MARIPOSAS
- Género: Documental experimental, ensayo fílmico
- Año: 2025
- Duración: 77 min
- Dirección: Tatiana Fuentes Sadowski
- Sinopsis: Historias olvidadas del boom del caucho emergen en un viaje que entrelaza la historia personal de la cineasta con archivos amazónicos de principios del siglo XX, reflexionando sobre el poder, la memoria y el diálogo entre vivos y muertos.
VINO LA NOCHE
- Género: Documental
- Año: 2024
- Duración: 93 min
- Dirección: Paolo Tizón
- Sinopsis: Un grupo de jóvenes se enlista en las Fuerzas Armadas peruanas. Durante su riguroso entrenamiento militar, se transforman de aventureros a operadores especiales, descubriendo la compasión y el cuidado en medio de la dureza.
Películas en Competencia Ficción
PUNKU
- Género: Ficción
- Año: 2025
- Duración: 132 min
- Dirección: Juan Daniel Fernández Molero
- Sinopsis: Meshia, una adolescente matsigenka, descubre a un niño desaparecido y emprende un viaje para salvarlo. En el camino, se enfrentan a sus propios mundos interiores y a un extraño con intenciones siniestras.
LOS BÁRBAROS
- Género: Comedia
- Año: 2024
- Duración: 102 minutos
- Dirección: Javier Barbero y Martín Guerra
- Sinopsis: Tres jóvenes atraviesan la crisis inmobiliaria sin dinero y sin preocupaciones. La película muestra un extraño equilibrio entre la precariedad y la más alegre indiferencia.
ZAFARI
- Género: Ficción, Drama, Humor Negro
- Año: 2024
- Duración: 100 min
- Dirección: Mariana Rondón
- Sinopsis: En un zoológico en decadencia, una familia de clase alta lucha por sobrevivir en medio de la escasez. Mientras la familia busca una forma de escapar, se dan cuenta de que Zafari, el hipopótamo, es el único que tiene comida.
Galas
EL CORAZÓN DEL LOBO
- Género: Drama basado en hechos reales
- Año: 2025
- Duración: 100 min
- Dirección: Francisco J. Lombardi
- Sinopsis: Inspirada en hechos reales, la película sigue a Aquiles, un niño amazónico secuestrado por Sendero Luminoso. A través de su testimonio, se narra su transformación de víctima a combatiente y su desesperado intento por escapar, en un relato crudo sobre el adoctrinamiento y la supervivencia.
RAMÓN Y RAMÓN
- Género: Drama
- Año: 2024
- Duración: 100 min
- Dirección: Salvador del Solar
- Sinopsis: Ramón conoce a Mateo durante la pandemia y, a pesar de sus diferencias, entablan una profunda relación. Juntos, emprenden un viaje para llevar las cenizas del padre de Ramón a Huancayo, donde Ramón se reencuentra con sus raíces y descubre que estaba buscando las respuestas equivocadas.
MISTURA
- Género: Drama
- Año: 2024
- Duración: 97 min
- Dirección: Ricardo de Montreuil
- Sinopsis: Una mujer franco-peruana, venida a menos tras el abandono de su esposo, se ve obligada a abrir un restaurante en su casa. Junto a un chef nikkei, una cocinera indígena y un chofer afroperuano, descubre la diversidad cultural y culinaria del Perú en la Lima de 1965.
BUENOS DÍAS, WIRAQOCHA
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 83 min
- Dirección: Mauricio Godoy
- Sinopsis: Un grupo de cineastas lleva a la provincia de Paucartambo, Cusco, un material fílmico sobre la lucha por la tierra filmado 50 años atrás. Proponen a los pobladores de la zona representar su memoria comunitaria a través de la creación de una nueva película.
UYARIY (ESCUCHAR)
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 90 min
- Dirección: Javier Corcuera
- Sinopsis: Después del estallido social en Perú y la masacre de Juliaca, artistas del ande peruano nos invitan a un viaje musical por la región de Puno, una tierra con una historia de represión y revueltas indígenas.
LAS MUERTES DE CHANTYORINTI
- Género: Documental
- Año: 2024
- Duración: 75 min
- Dirección: Hermes Paralluelo Fernández
- Sinopsis: Luis, un asháninka, busca a tres de sus hijos desaparecidos. Durante este viaje, le transmite a su hijo menor lo más profundo de su cosmovisión a través de una travesía mágica por distintos estados perceptivos.
THE DEVIL’S TEARDROP (LA LÁGRIMA DEL DIABLO)
- Género: Terror
- Año: 2025
- Duración: 98 min
- Dirección: Gonzalo Otero
- Sinopsis: Un grupo de jóvenes cineastas viaja a un bosque remoto del Perú para filmar un documental sobre minería ilegal. Sin saberlo, el lugar está custodiado por el Supay, un antiguo demonio incaico que los enfrentará a una verdad más oscura que cualquier mito y a una brutal lucha por sobrevivir.
