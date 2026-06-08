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La distribuidora y fundadora del Festival de Cine Peruano en París, Jovita Maeder, fue distinguida con la Medalla del Senado francés por su labor de promoción del cine latinoamericano. Lo acompaña el embajador del Perú en Francia, Stephen Haas Del Carpio. (Foto: Difusión/Facebook)
La distribuidora y fundadora del Festival de Cine Peruano en París, Jovita Maeder, fue distinguida con la Medalla del Senado francés por su labor de promoción del cine latinoamericano. Lo acompaña el embajador del Perú en Francia, Stephen Haas Del Carpio. (Foto: Difusión/Facebook)
Por Redacción EC

En la elegante Sala Boffrand de la Presidencia del Senado, se entregó la condecoración de la Medalla del Senado a Jovita Maeder, fundadora del Festival de Cine Peruano en París. La entrega se inscribe en el marco de las Semanas Latinoamericanas y del Caribe (SALC), cuya decimotercera edición, con el lema “Otra Vía: La relación entre Latinoamérica, el Caribe y Francia, o la apuesta por el equilibrio y el respeto a las naciones”.

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