En la elegante Sala Boffrand de la Presidencia del Senado, se entregó la condecoración de la Medalla del Senado a Jovita Maeder, fundadora del Festival de Cine Peruano en París. La entrega se inscribe en el marco de las Semanas Latinoamericanas y del Caribe (SALC), cuya decimotercera edición, con el lema “Otra Vía: La relación entre Latinoamérica, el Caribe y Francia, o la apuesta por el equilibrio y el respeto a las naciones”.

Nacida en Perú y radicada en París desde 1994, Maeder recibió la distinción de manos del presidente del Senado, Gérard Larcher, en una ceremonia que contó además con la presencia del embajador del Perú en Francia, Stephen Haas Del Carpio.

La trayectoria de Maeder no es un caso aislado de éxito, sino que habla de una apuesta sostenida por mostrar otras imágenes del continente en las salas francesas. Como distribuidora y directora de Bobine Films, miembro del Sindicato de Distribuidores Independientes (SDI), Maeder ha llevado más de veinte títulos latinoamericanos a la cartelera.

La distribuidora y fundadora del Festival de Cine Peruano en París, Jovita Maeder, fue distinguida con la Medalla del Senado francés por su labor de promoción del cine latinoamericano. (Foto: Difusión/Facebook)

Entre los títulos, figuran películas que han trazado mapas diversos de la región, como “La Paz” (Santiago Loza, 2013), “Matar a Jesús” (Laura Mora, 2017), “Un mundo para Julius” (Rossana Díaz Costa, 2022), “Brujería” (Christopher Murray, 2023) y “No nos moverán” (Pierre Saint-Martin Castellanos, 2024). Cada título, con su pulso propio, ha servido para presentar a un público europeo las tensiones políticas, sociales y económicas que atraviesan Latinoamérica.

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Desde la fundación del Festival de Cine Peruano en París, el encuentro ha programado más de 400 películas peruanas ante audiencias parisinas. Así, se encendió un diálogo cultural que funciona a dos vías: Francia recibe miradas latinoamericanas y, en retorno, esas películas encuentran aquí nuevos espectadores y, con frecuencia, nuevas lecturas. La décima séptima edición del festival se celebró entre el 8 y el 14 de abril de 2026 en el Lincoln Cinema, en el distrito 8 de París.

Con Bobine Films, su catálogo incluye también recuperaciones del cine peruano clásico. En abril, se reestrenó “La ciudad y los perros”, de Francisco J. Lombardi, adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa que tuvo paso por la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en 1985.

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La Medalla del Senado, además, subraya el fortalecimiento de las relaciones franco-peruanas a través de intercambios culturales enfocados en el cine. Organismos como el Centro Nacional de Cine (CNC) han jugado un papel en que el cine latinoamericano gane espacios en las pantallas francesas, pero la tarea cotidiana —buscar copias, gestionar subtítulos, negociar fechas de exhibición— suele recaer en programadores y distribuidores locales. Maeder ha sido una de las voces más visibles en ese frente; la UNESCO la reconoció en dos ocasiones por su contribución a la diversidad cultural.