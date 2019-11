A una semana del estreno de “Frozen 2” el 22 de noviembre en cines de todo el mundo, la crítica especializada ya ha diseccionado la esperada secuela de una de las películas más exitosas de Disney.

La cinta, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, verá a las hermanas Elsa (Idina Menzel) y Anna (Kristen Bell) viajando lejos de su natal Arendelle para descubrir el origen de los misteriosos poderes de Elsa. Las acompañarán Kristoff (Jonathan Groff), Olaf (Josh Gad) y el reno Sven.

La historia original fue un éxito de taquillas inesperado para Disney en 2013, recaudando US$1,27 mil millones en taquilla y convirtiéndose rápidamente en una enorme propiedad para la 'casa del ratón', además de condenar a miles de padres a escuchar continuamente la canción insigne de la cinta "Let it Go".

Si bien Disney ya ha hecho secuelas de sus películas de princesas, en todos los casos han sido producciones con solo una fracción del presupuesto y destinados al mercado del 'home video'. Sin embargo, la magnitud del éxito de "Frozen" les llevó a romper esta tradición he intentar su suerte nuevamente en las salas de cine, dejando una secuela que al parecer no sale de la sombra de la original.

Es así que "Frozen 2" tiene un 84% de frescura (porcentaje de críticas positivas) en el portal Rotten Tomatoes basándose en 43 críticas, seis puntos porcentuales menos que los alcanzados por la original hace seis años.

Mientras tanto el portal Metracritic le dio un puntaje promedio de 68/100, un poco menos que los 74/100 de la original

Como es usual en una secuela, sobre todo en una tan exitosa, no faltaron las comparaciones a la original.

"'Frozen 2' es visualmente gloriosa con suficientes divertidas interacciones entre los personajes, pero sufre de una abundancia de canciones mediocres y de la profundamente genérica narrativa que una secuela tiene que ser más 'oscura'", dijo Scott Mendelson de Forbes, quien le dio un 6/10.

"Visualmente es hermoso, como se esperaba, pero no hay nada en esta película que se compare con el poder revolucionario de la primera película o su encanto", resaltó en su calificación de 2/5 Kevin Maher del Times del Reino Unido.

Otros fueron más positivos en sus opiniones, como el de Johnny Oleksinski del New York Post quien considera que con "'Frozen 2' Disney ha hecho lo imposible. Ha hecho una increíble secuela musical animada".

Mientras tanto Justin Change de Los Ángeles Times califica la película como una “dulce, divertida secuela que entiende que tan suceptible la audiencia es a hartarse de ‘Frozen’”.