Gracias a su aclamado papel del Guasón en la película “Joker”, Joaquin Phoenix fue elegido como el Mejor actor de drama en cine en los Globos de Oro 2020 celebrados este domingo en Los Ángeles.

Junto al actor de 45 años, competían en la categoría a mejor interpretación masculina en cine: Adam Driver, por “Marriage Story", Antonio Banderas por “Dolor y gloria”, Christian Bale, por “Contra lo imposible”y Jonathan Pryce por “The two popes”.

“Un mensaje a mis co-nominados. Sabemos que no hay cometencia... yo me he sentido inspirado en ustedes. No puedo creer el excelente trabajo que ustedes han hecho este año. Me siento honrado. Todd (Phillips) me convenciste para estar en esta película..”, declaró el actor.

La ceremonia de entrega de Globos de Oro arrancó este domingo para abrir la temporada de premios en Hollywood, a la que Netflix llegó con gran expectativa

El británico Ricky Gervais abrió la gala, organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), y visto como un primer termómetro para el Oscar.

El gigante del streaming llegó con 17 nominaciones en las categorías de cine y la misma cantidad para televisión, más que cualquier otro estudio.

Entre los nominados a los Globos de Oro, considerados la mayor fiesta de Hollywood, donde el champán nunca para de rodar, destacaron los españoles Pedro Almodóvar y Antonio Banderas por “Dolor y gloria”, nominada a mejor película extranjera, así como la cubano-española Ana de Armas y Jennifer Lopez, también nominadas por sus papeles en “Entre navajas y secretos” y “Estafadoras de Wall Street”.