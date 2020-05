“En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Nueva York los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Especiales”. Esta introducción se ha repetido 478 veces a lo largo de las 21 temporadas de la serie “La ley y el orden”. Él último episodio lo dirigió Juan José Campanella pocos días antes de que empezara el aislamiento social en Nueva York.

Posiblemente la mayoría de los peruanos oyó por primera vez de Juan José Campanella hace 10 años, cuando su cinta “El secreto de sus ojos” se llevó el Óscar a Mejor Película Extranjera y venció a la peruana “La teta asustada”. O tal vez algunos lo conocieron antes cuando dirigió “El hijo de la novia”, en el 2001, una cinta que pudo verse en el Perú y recogió muy buenos comentarios.

A través de la línea telefónica Campanella tiene una voz amable, atenta, que refleja una actitud despierta. No sabe qué será de las películas en los próximos meses, pero sí sabe que por el momento no se acercará al cine en un buen tiempo.

Mariska Hargitay y Ice T, protagonistas de la serie "La ley y el orden"(Heidi Gutman/NBC)

—¿Cómo fue grabar el último episodio de “La ley y el orden” en medio del auge de contagios por el coronavirus?

Tuvimos suerte, porque terminamos de grabar un par de días antes de que comenzara todo esto del aislamiento social. Estuvimos allí mismo, en el corazón de Nueva York antes de que se volviera una ciudad sin movimiento y casi sin comercio.

—¿Qué tan difícil es mantener fresca una serie que tiene 21 temporadas?

Desde mi visión, creo que entre las características de la “Ley y el orden” es que está tan casada con lo que sucede en la sociedad que sus casos, muchos de ellos, son sacados de los titulares de los periódicos. También la manera en que evolucionan los personajes es la manera en la que evoluciona la sociedad, entonces es una serie con personajes que lidian con los problemas que vemos todos los días.

—¿Qué cambia en su proceso creativo cuando pasa del cine a la televisión y viceversa?

Cuando hago películas estoy como director y como guionista. Cuando hago televisión tengo a los guionistas de la serie, entonces el trabajo es más colaborativo. Cuando dirijo cine tengo que pensar en ambas cosas, qué historia contar y cuál es la mejor manera de contarla. Mientras que cuando estoy en un set de televisión puedo enfocarme solo en lo último, no me cuestiono lo que cuento, solo cómo lo cuento.

—¿Cómo puede explicarse el auge de la televisión en los últimos años en calidad y contenido?

Me parece que en los noventa hubo un cambio de temática en el cine de Hollywood. Es un cine que fue abandonando toda temática de relevancia en la vida cotidiana, se dedicó al gran espectáculo, a la fantasía, al superhéroe, a las comedias más livianas posibles. Y esto provocó la migración de los autores y directores, y de los actores que tenían otros deseos a la televisión. La televisión recibió este influjo y empezó a tocar temas más serios. Antes, en las décadas del setenta y ochenta, trabajar en la tele era visto como de segunda. Pero ahora es el refugio de los grandes creadores que no encontraban su lugar en el cine. Empieza a crecer la calidad, los guiones, lo visual, la profundidad de las temáticas.

—El cine se ha visto afectado por la capacidad del streaming de ofrecer películas en casa y de producir sus propias películas exclusivas. ¿Cómo se ve afectada la televisión por el streaming?

En estos momentos vemos que el formato actual es una combinación de la televisión abierta y el streaming. “La ley y el orden” se emite al aire y a los pocos días está en Hulu. Entonces se empieza a medir el rating de manera distinta. El rating ya no se mide en lo que se transmite en el aire. Acá se mide el aire más lo que ocurre en los tres días siguientes, cuánto se descargó, cuánto se miró en la plataforma. Y luego se analiza lo que ocurrió en los siguientes seis días. Estamos viviendo otro tipo de televisión.

—¿Cómo podría producirse cine en medio de estrictas medidas de seguridad a propósito del coronavirus?

Es un tema que está pendiente y que realmente no sabemos cómo será. Por allí se dijo que lo ideal era tener a todo el equipo de producción en un hotel y no permitirles tener contacto con nadie mientras dure el rodaje, pero es una locura. Al final vamos a tener que adaptarnos a lo que necesitemos. Si necesitamos cumplir con medidas de protección, claro que las vamos a cumplir. Lo que sí es seguro es que por lo menos en un buen tiempo no pienso acercarme a una sala de cine, por una cuestión de cuidado. Eso lo tengo muy claro.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en China: más de 500 cines reabrirán gradualmente 10/05/2020