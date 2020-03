Con solo 16 años, Lucía Bosé se convirtió en la mujer más bella de Italia. Pero su destino no estaría en las pasarelas o en la alta costura, su futuro estaba en el cine, donde protagonizó medio centenar de historias de diferente factura.

La confirmación de su fallecimiento la realizó su propio hijo, el cantante Miguel Bosé. “Queridos amigos... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios” fue el mensaje que acompañó una foto de su madre posando en un portón azul mientras llevaba un suéter amarillo y el cabello teñido de un azul fosforescente en Instagram. La actriz se encontraba internada en un hospital de Segovia. Algunas versiones sostienen que falleció de neumonía, una enfermedad que era recurrente en ella. Sin embargo, algunos medios han señalado que la causa de la muerte fue por el COVID-19.

UNA CARRERA DE LUJO

Para contar la historia de Lucía Bosé hay que hacer el esfuerzo de imaginar un mundo sin redes sociales, sin Internet y sin los apuros del siglo XXI. Ella trabajaba atendiendo el mostrador de una pastelería cuando Luchino Visconti la observó desde lejos y no pudo apartar su mirada. Se le acercó y le dijo: “Tú eres un animal cinematográfico”. Lucía no entendía lo que pasaba. “En aquel momento me pareció un loco. Fue como un hermano, un amante. Di a Visconti lo que he dado a pocos hombres, un amor verdadero”, dijo Lucía.

Lucía Bosé tenía solo 19 años cuando comenzó en el mundo del cine. Su primera cinta se llamó “Non c’è pace tra gli ulivi”, dirigida por Giuseppe de Santis. Luego vendría el filme “Crónica de un amor”, dirigido por Michelangelo Antonioni y nuevamente trabajaría con de Santis en “Roma hora 11”. Se volvió rápidamente una actriz muy solicitada. Trabajó con directores como Luis Buñuel, Glauco Pellegrini, Juan Antonio Bardem, Federico Fellini, entre otros.

“He sido muy conocida pero nunca me he sentido diva”, comentó alguna vez en una de sus últimas entrevistas. “He hecho cine como si fuera un trabajo más. Pero un trabajo con arte. Si no lo haces con creatividad y con arte, no es un trabajo”, afirmaba.

EL AMOR Y LA FAMILIA

Tener un cabello teñido de azul incandescente podría ser una prueba del tipo de mujer que era. No solo de joven, sino durante toda su vida. Era de tomar decisiones importantes sin mirar atrás, sin arrepentimientos ni dudas. Cuando se casó con el torero español Luis Miguel Dominguín, lo hizo en Las Vegas y a los 24 años. “Mandé un telegrama a mi madre desde América: ‘Me he casado’ y ella me respondió: ‘Me he enterado por la prensa, ¿estás loca?’”.

Su matrimonio no solo la unió a Dominguín sino también a toda España, donde cobró relevancia y se convirtió rápidamente en una celebridad. Pero el casamiento la alejó del cine y, fiel a su estilo, jamás se arrepintió. “¿Que por qué dejé el cine? ¡Por amor! Dejé el cine para casarme con el torero. ¿Qué más quiero? Valía la pena hacerlo”, llegó a decir en una entrevista a propósito de la publicación de su biografía escrita por Roberto Liberatori, un íntimo amigo suyo.

Lucía Bosé y su hijo Miguel junto al cantante David Ascancio y la modelo Laura Sánchez en una imagencompartida en redes sociales. (Foto: Instagram)

El matrimonio con el torero duró solo 12 años. Se divorciaron en 1967 y ella se quedó con la custodia de los tres hijos: Lucía, Miguel y Paola. La separación ocupó durante mucho tiempo las portadas de los diarios de la época y la prensa española parecía inclinarse a favor de Dominguín, en una época en la que las mujeres tenían muy pocas prerrogativas. No obstante, eso nunca fue un obstáculo. “De la misma forma en la que tuve valentía para casarme con él, también la tuve para decirle: ‘Vete a la mierda’”.

Tras su divorcio volvió al cine y volvió a brillar. La última película la hizo a los 80 años y se retiró, esta vez para siempre, diciendo: “Estoy cansada, quiero vivir mi vida”.

VIDEO RECOMENDADO

Canales de Venecia lucen cada vez más limpios en cuarentena por COVID-19

Canales de Venecia lucen cada vez más limpios en cuarentena por COVID-19

Coronavirus: El sector turístico se derrumba en España

Coronavirus: El sector turístico se derrumba en España

TE PUEDE INTERESAR