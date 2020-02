Desde su página oficial de Facebook, la película peruana “Retablo” publicó una fotografía del cineasta surcoreano Bong Joon-ho, director de la aclamada cinta “Parásitos”, posando con un retablo ayacuchano.

El texto indica que la fotografía fue tomada en los Film Independent Spirits Awards que se desarrolla este fin de semana en California, Estados Unidos. En las imágenes se puede apreciar al director Alvaro Delgado Aparicio y la productora Enid Pinky Campos junto al galardonado director asiático.

“Nuestro director Alvaro Delgado Aparicio y nuestra productora Enid Pinky Campos juntos con Bong Joon-ho, el director de Parasite también nominado a la Mejor Película Internacional presentes en los Film Independent Spirits Awards. ¡¡¡¡Vamos Retablo!!!!”, se lee en la publicación de Facebook.

La publicación cuenta con cientos de reacciones por parte de los seguidores de la cinta. “Gran fotografía”, “Un lujo total”, “¡Arriba el Perú!”, son algunos de los comentarios que aparecen en Facebook.

Sinopsis de “Retablo”

Segundo Paucar (14) está siendo entrenado por su padre, un maestro retablista Ayacuchano, para continuar con el legado familiar. Camino a una fiesta patronal, Segundo observa por accidente a su padre en un acto que hace que todo su mundo se venga abajo. En un entorno tradicional y conservador, Segundo tratará de convivir en silencio con todo lo que le sucede.

Sobre "Parásitos”

Ki-taek (Kang-ho Song) es el patriarca de una familia pobre que malvive en un piso bajo en Seúl, pagando las facturas a base de trabajos precarios y robando el wi-fi de los vecinos. Su situación cambia un día en el que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, una familia adinerada. Utilizando su ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa, y así irá introduciendo, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne.

Esta comedia negra de suspenso cuenta en su reparto con Kang Ho Song (El imperio de las sombras), Sun-kyun Lee (2036 Apocalypse Earth), Yeo-jeong Jo (The target: El objetivo), So-dam Park (Shimajiro and the Rainbow Oasis) y Woo-sik Choi (Tren a Busan).