La obra maestra de Satoshi Kon, “Perfect Blue”, regresa a los cines peruanos en una versión remasterizada en 4K, ofreciendo una experiencia visual y sonora única para los fanáticos del anime y del thriller psicológico. Considerada una de las películas más influyentes del cine japonés moderno, esta versión promete redescubrir cada detalle del clásico de 1997.

La historia sigue a Mima Kirigoe, una joven cantante pop que abandona su carrera musical para convertirse en actriz. Sin embargo, su transición al mundo de la actuación se complica cuando comienza a ser acosada por un fan obsesivo y atormentada por su propia imagen pública. En su lucha por mantener la cordura, Mima se sumerge en una espiral donde la realidad y la fantasía se confunden peligrosamente.

Dirigida por Satoshi Kon, uno de los grandes visionarios de la animación japonesa, “Perfect Blue” marcó su debut como director y definió un estilo narrativo único. Su enfoque sobre la identidad, la fama y la obsesión influyó en cineastas de renombre como Darren Aronofsky y Christopher Nolan, quienes reconocen la huella de Kon en películas como “El cisne negro” e “Inception”.

“Perfect Blue”, obra maestra de Satoshi Kon, llega a los cines con una versión remasterizada. (Foto: Captura de video)

Desde su estreno en 1997, la cinta ha sido aclamada por la crítica internacional y celebrada en festivales como Sitges y Fantasía International Film Festival. En plataformas como Rotten Tomatoes y Letterboxd, mantiene puntuaciones sobresalientes y es considerada una obra esencial para los amantes del cine psicológico y del anime de autor.

La remasterización en 4K de “Perfect Blue” ofrece imágenes más nítidas, colores vibrantes y una nueva oportunidad de sumergirse en su inquietante atmósfera. Su mezcla de suspenso, estética noir y profundidad emocional confirma por qué sigue siendo una referencia ineludible en la cultura pop contemporánea.

“Perfect Blue”, obra maestra de Satoshi Kon, llega a los cines con una versión remasterizada. (Foto: Captura de video)

Con esta nueva versión, “Perfect Blue” vuelve a las salas para conquistar tanto a nuevos espectadores como a quienes desean revivir este clásico. Estreno en cines del Perú desde el 13 de noviembre.