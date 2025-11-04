Veinte películas europeas seleccionadas de manera oficial serán proyectadas como parte de la edición 37° Festival del Cine Europeo de Lima, que se llevará a cabo del 13 al 27 de noviembre del 2025 en nuestro país en 20 sedes: 13 en Lima y 7 en sedes aliadas en provincia (Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo).

En esta edición participarán 16 países: Finlandia que ostenta la presidencia del Festival, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Hungría, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y, como invitado, Ucrania.

El 37° Festival del Cine Europeo de Lima, bajo la presidencia de Finlandia, cuenta con el apoyo de las Embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en el Perú, la Delegación de la Unión Europea, EUNIC (grupo de Institutos Culturales Europeos en Perú) y la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En esta edición, cada país participante traerá lo mejor de su cinematografía, ofreciendo una amplia variedad de cintas que reflejan la diversidad cultural y artística de Europa. El 37° Festival del Cine Europeo de Lima busca brindar una experiencia cinematográfica única a todos los asistentes en sus 148 funciones que serán proyectadas a nivel nacional.

Nuevos premios

Este año el festival contará con tres premios, el primero “Mejor Largometraje Europeo de Ficción”, el segundo premio será de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI) quienes elegirán a la “Mejor Película Europea” y el tercero en su cuarto año consecutivo “Premio del Público” donde los espectadores podrán votar por su película más destacada del evento.

Invitadas internacionales

Finlandia presentará la película “Orenda” y contará con dos grandes invitadas la directora del film Pirjo Honkasalo y la actriz Pirkko Saisio, quienes brindaran conversatorios en las sedes de Lima y Cusco.

Finlandia contará con dos invitadas en esta edición del Festival de Cine Europeo de Lima, la directora de la película “Orenda” Pirjo Honkasalo y la actriz Pirkko Saisio. (Foto: @festivaldecineeuropeolima)

Además, este año se llevará a cabo Mesas y Charlas como “El mundo de Mumin” donde habrá una lectura de fragmentos de las publicaciones y se proyectará la película, también contará con el conversatorio “Dedicarse al Cine en el Perú: Tres visiones” entre otras.

Las entradas para esta nueva edición del Festival de Cine Europeo están a la venta en Joinnus. Todos los detalles del festival están disponibles en su página web.