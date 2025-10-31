La película de terror “En el nombre del mal” llega a los cines peruanos este 6 de noviembre, con la participación estelar del reconocido actor peruano Bruno Odar. El filme ha sido elogiado por su original combinación de terror, fantasía e historia, logrando posicionarse como una de las producciones más destacadas del género en la región.

Dirigida y escrita por el ecuatoriano Diego Ortuño, la cinta es una coproducción internacional entre Ecuador, Perú, España y Canadá, lo que le otorga un nivel técnico y narrativo de primer nivel. En el elenco figuran el veterano actor Wolframio Sinué, quien interpreta a Melalo, y Bruno Odar, en el papel del sacerdote Nicanor, junto a artistas indígenas debutantes.

La historia transcurre en un pueblo andino del siglo XIX, donde una misteriosa criatura amenaza a las mujeres solas. En medio de este escenario, el sacerdote Nicanor encuentra a un niño perdido cuya sangre hace que los cultivos crezcan de forma milagrosa, desatando una serie de hechos sobrenaturales.

Bruno Odar protagoniza la película de terror “En el nombre del mal”. (Foto: Instagram)

Con el paso del tiempo, el sacerdote descubre que el pequeño solo puede sobrevivir alimentándose con sangre humana, lo que lo obliga a enfrentarse a un dilema moral: sacrificar inocentes para mantenerlo con vida o dejarlo morir, arriesgando también la subsistencia del pueblo.

“En el nombre del mal” ha sido reconocida en diversos festivales internacionales, obteniendo el premio en el Festival Macabro de México y participando en la competencia oficial de los Premios Goya. Su éxito ha trascendido fronteras, consolidándola como una propuesta destacada del cine latinoamericano.

Además, la película se mantuvo durante ocho semanas consecutivas en cartelera en Ecuador, convirtiéndose en la más vista del país. Gracias a su impacto internacional, ha sido preseleccionada para representar a Ecuador en los Premios Oscar 2026, reafirmando su posición como una de las producciones más ambiciosas y aclamadas del año.