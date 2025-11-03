La actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Oscar, y madre de la consolidada actriz Laura Dern, murió hoy lunes 3 de noviembre a los 89 años de edad, en las afueras de Los Ángeles.

Ladd, reconocida por sus inolvidables interpretaciones en Alicia ya no vive aquí, Corazón salvaje y Rambling Rose falleció en su casa de Ojai, California, a los 89 años.

Su hija, la también actriz y ganadora del Óscar, Laura Dern, confirmó el fallecimiento de su madre en un emotivo comunicado.

“Mi increíble heroína y madre, Diane Ladd, un regalo inmenso para mí, falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”, escribió Dern.

Ladd tuvo una extensa carrera en Hollywood de más de seis décadas y fue reconocida por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por ser reconocida por su trabajo por los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.