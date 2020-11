Conforme a los criterios de Saber más

¿Recuerdas quién eras antes de la pandemia? ¿Recuerdas cuáles eran tus costumbres, tus afectos, tus eventos infaltables, tus conductas criticables o caprichosas? ¿Tienes claro lo que hiciste para sobrevivir a la enfermedad? ¿Imaginas qué es lo que viene? “Quién vive”, el show multidisciplinario producido por Serpar, que se presentará al aire libre en el Parque de la Exposición, intenta responder a estas y otras preguntas a través de una colorida y dinámica puesta en escena.

Si bien ya habían iniciado las funciones a principios de noviembre, la crisis política y social que golpeó al país la segunda semana de este mes ameritó una pausa. Ahora, recargadas ya de energía, las 40 personas involucradas, entre artistas y personal de producción, retomarán las funciones desde el 4 al 19 de diciembre.

Esta es la primera de otras producciones que tiene decidido emprender Serpar durante el 2021. “Quién vive” tiene a Hernán Muñoz a cargo de la dirección artística y la música. Cuenta con un elenco de 13 bailarines profesionales que fueron elegidos a través de audiciones virtuales. De hecho, los primeros ensayos tuvieron que hacerse también a través de Zoom, de acuerdo a lo que llamamos “la nueva normalidad”. Todos tienen amplia experiencia en escena, algunos han sido parte de D1 de Vania Masías, otros han participado en obras como Billy Elliot, Cuéntame, Mamma Mia o en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Esta puesta en escena, nocturna, al aire libre, utiliza las herramientas propias de la danza, la improvisación y la expresión corporal para narrar el impacto de la llegada de la pandemia a nuestro país. Una historia de dolor, supervivencia y heroísmo sintetizada en una hora de espectáculo dividida en tres momentos clave: la normalidad, el caos y la esperanza.

"Quién vive", espectáculo multidisciplinario. (Foto: Serpar)

La danza de la realidad

¿Por qué es este un espectáculo distinto? “Una de las razones más importantes es la posibilidad de reanudar esa experiencia riquísima que significa disfrutar de un show en vivo, algo que hemos perdido, viendo todo a través de frías pantallas. Verlo en vivo tiene un calor y un encanto especial”, nos dice Jean-Marie Gutiérrez, subgerente de Concesiones y Eventos de Serpar, y quien lidera la producción del show.

“Otra de las razones es que es un espectáculo diferente. El solo hecho de poder verlo desde el auto, con respeto a las medidas sanitarias, ya lo hace distinto –dice Gutiérrez-. Además, es una historia que nos cuenta cómo era nuestra vida antes de la pandemia, qué pasó cuando esta llegó, cómo se manifestó el miedo, las compras absurdas que hicimos, y cómo pensamos salir de esto los peruanos”.

"Quién vive". (Foto: Serpar)

La responsable de producción destacó el carácter multidisciplinario del evento, además de la mezcla de estilos que combina danza moderna, bailes urbanos o danzas clásicas. Una mixtura que, unida a la constante improvisación de los artistas, enriquece la experiencia. “Eso hace que todas las funciones sean diferentes”, indica la productora. “A través de la expresión corporal de los artistas, se transmite un claro mensaje sobre lo que se ha vivido en el mundo estos últimos meses. Eso lo hace más emocionante”. Gutiérrez destaca que uno de los momentos de mayor conexión con el público comenzó con una duda: ¿Y los aplausos? Pero, espontáneamente, el público reemplazó los aplausos por el sonido de los cláxones en perfecta sintonía. Un tributo a los artistas que no hemos podido apreciar en estos meses.

Ha sido una experiencia distinta armar un espectáculo de danza a través de medios virtuales. Investigaron mucho antes de concretar la idea y cada uno se conectó por zoom para trabajar sus pasos y hacer primeras coordinaciones. “Teníamos que hacerlo tres veces por semana, al final del día, porque todos trabajan o enseñan. Cuando ya pudimos hacer los ensayos presenciales, con todas las medidas de seguridad, nos organizamos mejor. Los chicos también han tenido que correr y entrenar para recuperar físico tras el encierro y aprender a acostumbrarse a que su arte se vea a 360º, desde cualquier punto en un espacio de 36 metros de diámetro, alrededor del cual se estacionan los autos para presenciar el show”, cuenta Gutiérrez.

“El arte tiene la gran misión de comunicar y tenemos mucho que decir en esta época sobre lo que hemos vivido –indica-. No solo a nivel salud, sino también a nivel político. Hay mucho que decir. No es momento de seguir esperando que se abran, si no para ya empezar a abrirnos a nuevas cosas. Este formato era una aventura y ha funcionado hermosamente. Hay que empezar a lanzarse y bienvenido al arte para todos de una vez”.

Después de meses de cuarentena y restricciones, para los artistas ha sido emocionante volver a encontrarse con el público. A partir del éxito de este espectáculo, se plantean, literalmente, nuevos escenarios que contemplan propuestas similares pero con la música como protagonista. Quizás, la vuelta de los conciertos, en amplios espacios, capacidad reducida y distancia social, no está tan lejos de nosotros. Ya hay autocinemas. Ahora, “autodanza”. ¿Pronto, también, “automúsica”?

"Quién vive". (Foto: Serpar)

“Quién vive”

Espectáculo artístico multidisciplinario

Funciones: viernes y sábados, del 4 al 19 de diciembre

Lugar: explanada del Parque de la Exposición.

Hora: viernes, 6 p.m. / sábados 6 p.m. y 8 p.m.

Entrada: S/. 45 (3 personas por auto)

Venta: www.serpar.gob.pe

Importante: El espectáculo se realizará siguiendo todos los protocolos de bioseguridad.