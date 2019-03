"Suicide Squad 2": Idris Elba reemplazaría a Will Smith como Deadshot El actor Will Smith había anunciado hace unos días que no participaría en la secuela de "Suicide Squad".

