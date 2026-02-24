Escuchar
Hilary Duff lanza su primer álbum, "Luck… or something", tras 10 años de pausa. (Foto: Difusión)
Por Leslie A. Galván

Las adolescentes de los 2000 movían el cuerpo con el corazón en la mano, soñando a través de la música de la princesa de Disney, Hillary Duff. Sus fans usaban un discman de color naranja y audífonos que se enredaban en el bolsillo. Algunas siguen escuchando a Duff en algún repertorio de Spotify donde comparte listado con rubias estadounidenses del pop. Esas de pop confesional y amores jóvenes, como Paris Hilton, Christina Aguilera, Liz Phair o Miley Cyrus, todas en sus primeras etapas más románticas. Y hay que aceptar que esa era acabó. Hoy Duff es una mujer madura. El album “Luck… or something”, donde la cantante compone junto a su esposo Matthew Koma, ya está disponible tras más 10 años de pausa de la cantante en la industria musical.

