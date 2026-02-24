Las adolescentes de los 2000 movían el cuerpo con el corazón en la mano, soñando a través de la música de la princesa de Disney, Hillary Duff. Sus fans usaban un discman de color naranja y audífonos que se enredaban en el bolsillo. Algunas siguen escuchando a Duff en algún repertorio de Spotify donde comparte listado con rubias estadounidenses del pop. Esas de pop confesional y amores jóvenes, como Paris Hilton, Christina Aguilera, Liz Phair o Miley Cyrus, todas en sus primeras etapas más románticas. Y hay que aceptar que esa era acabó. Hoy Duff es una mujer madura. El album “Luck… or something”, donde la cantante compone junto a su esposo Matthew Koma, ya está disponible tras más 10 años de pausa de la cantante en la industria musical.

Tras el lanzamiento de “Breathe In. Breathe Out” en 2015, Duff se tomó un retiro abrupto para priorizar la maternidad y su trabajo como actriz en televisión, mientras la industria pop giraba hacia otras corrientes. Su carrera discográfica, sin embargo, ya tenía un arco claro. Debutó con el navideño “Santa Claus Lane” (2002), pero fue “Metamorphosis” (2003) —con “So Yesterday” y “Come Clean”— el que la consolidó como estrella adolescente. Luego llegaron Hilary Duff (2004), publicado el día que cumplió 17 años e impulsado por “Fly”, y Dignity (2007).

Hoy, con 38 años, Hilary Duff es madre de cuatro hijos (Luca, fruto de su relación con Mike Comrie. Banks, Mae y Townes, con su esposo Matthew Koma). “Luck… or something” (2026) tampoco es que suelte la conversación con aquellas fans de más de 30 años que desesperan por la moda de la nostalgia, pero la cantante muestra su transformación. Es el primer disco en el que la artista figura como coautora en todos los temas, que reúne 11 canciones.

“¿Qué me mantiene despierta por la noche? ¿Cuáles son mis inseguridades? Los temas son lo que 10 años han traído. Fue muy sanador hacer algo que se sintiera exactamente como yo”, dijo Duff a Rolling Stone. En la portada aparece Duff, dueña de una silueta adulta, segura, lejos de la niña “Lizzie McGuire”, serie de Disney que la lanzó a la fama.

Hay una canción titulada “Mature” que marca un punto alto. Duff aborda esa frase que tantas adolescentes escuchan de hombres mayores: “eres muy madura para tu edad”. La lectura de las canciones, como “The Optimist” o “Growing Up”, dialoga con debates recientes sobre relaciones con diferencia de edad y el modo en que muchas mujeres revisitan su pasado a la luz de sus autobiografías.

En una entrevista con Rolling Stone, Duff confesó que tiene un sueño recurrente en el que su esposo la deja por “alguna compositora independiente demasiado genial con la que trabaja”. Esa inseguridad parece que tomó forma en “Holiday Party”, aunque lo niega. La letra se sitúa en una fiesta y describe la incomodidad de observar a otra mujer que podría estar coqueteando con su pareja, o al menos despertando ese temor.

Duff, leyenda

A comienzos de siglo, Duff era un espejo de la generación adolescente con Lizzie Mcguire. En la serie de Disney, el personaje es una adolescente torpe, soñadora, propensa a la vergüenza pública. En la película, su vida da un giro al vivir una mentira en Italia y convertirse por un segundo en estrella del pop. El filme juvenil consolidó la canción que hasta hace una semana Duff volvía a cantar en un escenario, “What Dreams Are Made Of”.

Hilary Duff como "Lizzie McGuire" de 2001.

A diferencia de otras estrellas infantiles, Duff atravesó la transición a la adultez sin escándalos mayúsculos. Volvió a la televisión a través de Hulu con un papel en el spin-off de “How I Met Your Mother”. Se sostuvo en dos temporadas y luego se canceló. Hoy la princesa regresa a la música, pero ya no canta sobre cuentos de hadas. Y aunque las letras sean sobre ansiedad, miedos y fantasías sus fans todavía se identifican.

El personaje de Hillary Duff, Sophie, está en busca del amor en "How I Met Your Father", spin-off de "How I Met Your Mother". (Foto: Hulu)

Hilary Duff incluyó a México en su más reciente gira The Lucky Me Tour. El tour contempla fechas en Estados Unidos y América Latina. Pero Duff mantiene un vínculo antiguo con el público mexicano. Basta recordar su aparición especial en un episodio de la telenovela “Rebelde” junto al grupo musical RBD. La primera fecha anunciada de su viaje musical se agotó con rapidez, lo que obligó a abrir una segunda noche ante la alta demanda. Aquellas niñas que la veían por televisión crecieron, al igual que ella, y pueden pagar una entrada para revivir desde la primera fila sus canciones.