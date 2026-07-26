“Terminator 2: El juicio final”, protagonizada por el icónico Arnold Schwarzenegger, vuelve a la pantalla grande en Perú el próximo 27 de agosto con una edición remasterizada en 4K, proyección en 3D y formatos premium, como parte de las celebraciones por el 35 aniversario de su estreno.

La cinta dirigida por James Cameron marcó un antes y un después en la industria cinematográfica gracias a sus innovadores efectos visuales y a una historia que se convirtió en referente del género de ciencia ficción. Estrenada originalmente en 1991, la producción continúa siendo considerada una de las secuelas más exitosas de todos los tiempos.

El reestreno forma parte de una iniciativa internacional impulsada por StudioCanal, junto con Fathom Entertainment y Rialto Pictures. La celebración busca acercar la película a nuevas generaciones y permitir que los seguidores de siempre la experimenten nuevamente en la pantalla grande con tecnología actualizada.

“Terminator 2” vuelve a los cines peruanos con una remasterización para celebrar sus 35 años. (Foto: Difusión)

En Perú, la película estará disponible en cadenas como Cineplanet y Cinemark, además de otros cines. Los espectadores podrán verla en formatos especiales como 4DX y D-BOX, que incorporan movimiento y efectos sensoriales para hacer más inmersiva la experiencia cinematográfica.

“Terminator 2” vuelve a los cines peruanos con una remasterización para celebrar sus 35 años. (Foto: Difusión)

La fecha elegida para el regreso también tiene un significado especial para los seguidores de la saga. El lanzamiento se realizará dos días antes del 29 de agosto, fecha que dentro de la historia corresponde al llamado “Día del Juicio Final”, cuando la inteligencia artificial Skynet provoca el apocalipsis nuclear que desencadena la guerra entre máquinas y humanos.

La versión que llegará a los cines corresponde a la restauración en 3D desarrollada por James Cameron y su equipo, un trabajo que actualizó la imagen y el sonido sin alterar la esencia de la obra original. Esta remasterización ya había sido presentada internacionalmente y ahora vuelve a cobrar protagonismo con motivo de los 35 años del filme.

Con más de tres décadas de vigencia, “Terminator 2: El juicio final” mantiene su estatus de clásico del cine moderno. La historia de Sarah Connor, John Connor y el icónico T-800 sigue vigente y su regreso a la pantalla grande representa una oportunidad para revivir un clásico del cine.