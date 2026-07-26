“Terminator 2” vuelve a los cines peruanos con una remasterización para celebrar sus 35 años. (Foto: Difusión)
“Terminator 2” vuelve a los cines peruanos con una remasterización para celebrar sus 35 años. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

“Terminator 2: El juicio final”, protagonizada por el icónico Arnold Schwarzenegger, vuelve a la pantalla grande en Perú el próximo 27 de agosto con una edición remasterizada en 4K, proyección en 3D y formatos premium, como parte de las celebraciones por el 35 aniversario de su estreno.

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