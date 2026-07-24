A sus 78 años, Arnold Schwarzenegger continúa desarrollando una intensa actividad en distintos ámbitos, desde la industria cinematográfica y el fitness hasta la promoción de iniciativas ambientales y la difusión de hábitos saludables. El exgobernador de California sostiene que mantener la independencia y una buena calidad de vida durante la vejez depende, principalmente, de conservar un estilo de vida activo. Para él, el ejercicio sigue siendo un pilar fundamental del bienestar físico y mental. En una entrevista concedida a Newsweek, Schwarzenegger explicó que, pese a haber sido sometido a varias cirugías de hombro, corazón y a un reemplazo de cadera, nunca ha dejado de entrenar. El también actor afirmó que adaptar la actividad física a las capacidades de cada etapa de la vida es clave para conservar la autonomía. Además, advirtió que el sedentarismo representa uno de los mayores riesgos para quienes buscan envejecer con salud y mantener una vida independiente.

Arnold Schwarzenegger manifiesta el secreto de su vejez y llevar muy bien su salud a sus 78 años

Arnold Schwarzenegger afirmó que la mejor forma de preservar la independencia y la calidad de vida durante la vejez es mantenerse físicamente activo. En una columna publicada el 19 de julio de 2026 en Newsweek, el exfisicoculturista señaló que el verdadero desafío consiste en no permitir que el paso de los años conduzca al sedentarismo. En ese sentido, aseguró que la constancia es más importante que la perfección y sostuvo que, en ocasiones, el simple hecho de entrenar ya representa un logro. Su mensaje pone énfasis en la importancia de seguir en movimiento sin importar la edad. El actor recordó que, durante su etapa como competidor, asociaba el éxito con levantar el mayor peso posible y entrenar con máxima intensidad, una filosofía que lo llevó a conquistar trece títulos mundiales. No obstante, explicó que con el paso del tiempo transformó esa visión y comenzó a priorizar la recuperación, la adaptación del cuerpo y el ejercicio constante. Según indicó Newsweek, estos principios se han convertido en la base de su estilo de vida actual y en el consejo que comparte para promover un envejecimiento saludable.

La calidad de vida puede mejorar en la vejez con la actividad física ya reduce el dolor y mejora la función muscular

Arnold Schwarzenegger cuestionó la idea de que el dolor y la rigidez sean consecuencias inevitables del envejecimiento. En una publicación difundida por Newsweek, sostuvo que asumir una disminución progresiva de las capacidades físicas como algo normal es un error que limita la calidad de vida. A su juicio, envejecer no significa renunciar a la autonomía ni reducir las actividades cotidianas. Por el contrario, considera que conservar el movimiento es esencial para mantener la independencia durante esta etapa. El exgobernador de California explicó que una buena movilidad permite realizar acciones tan simples como levantarse de una silla, subir escaleras o seguir el ritmo de la familia sin depender de otras personas. Además, destacó que la práctica regular de actividad física contribuye a disminuir el dolor, fortalecer la musculatura y mejorar el equilibrio. Según los datos citados por Newsweek, estos beneficios también ayudan a preservar la funcionalidad del cuerpo y favorecen una mejor calidad de vida en la vejez.

Arnold Schwarzenegger señala que la clave es mantener la capacidad de hacer lo que importa cada día

Arnold Schwarzenegger utiliza su aplicación Pump Club para motivar a personas de distintas edades a incorporar el ejercicio como parte de su rutina diaria. El exfisicoculturista asegura que nunca es tarde para mejorar la condición física y pone como ejemplo a un usuario que recientemente cumplió cien años. Además, relató el caso de adultos de 60 y 70 años que iniciaron con grandes limitaciones de movilidad y, con entrenamiento constante, lograron participar en competencias de levantamiento de potencia. El también actor destacó que investigaciones citadas por Newsweek indican que incluso las personas mayores de 80 años pueden desarrollar mayor fuerza muscular mediante la actividad física. A partir de esa evidencia, insistió en que el objetivo no es alcanzar marcas deportivas, sino conservar la capacidad de realizar las tareas cotidianas. Para Schwarzenegger, mantenerse activo permite preservar la independencia y seguir participando plenamente en la vida familiar y social, sin que la edad se convierta en una barrera.

VIDEO RECOMENDADO