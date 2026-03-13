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El chef danés René Redzepi anunció su renuncia a sus cargos tras semanas de denuncias de exempleados que describieron abusos laborales en Noma, uno de los restaurantes más influyentes de la gastronomía contemporánea. (Photo by Thibault Savary / AFP)
El chef danés René Redzepi anunció su renuncia a sus cargos tras semanas de denuncias de exempleados que describieron abusos laborales en Noma, uno de los restaurantes más influyentes de la gastronomía contemporánea. (Photo by Thibault Savary / AFP)
/ THIBAULT SAVARY
Por Ángel Navarro Quevedo

Las historias suelen empezar con un triunfo. Esta empieza con una renuncia. René Redzepi, el chef danés que durante dos décadas fue celebrado como el gran revolucionario de la cocina contemporánea, dimitió de todos sus cargos tras semanas de acusaciones por abusos laborales. El hombre que convirtió a Noma, ubicado en Dinamarca, en el restaurante más influyente del planeta terminó su reinado con un comunicado en Instagram y un video frente a su equipo, en el que reconoció responsabilidades y anunció que debía apartarse.

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