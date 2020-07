Danna Clark existe porque escribe, porque publica, porque inspira. Existe también por sus poemas que son leídos por 135 mil personas en todo el mundo. Existe porque tiene una cuenta de Instagram con un nombre sugestivo que adelanta la idea de lo que hay detrás de cada post: Literapy. Pero Danna Clark vive en el ciberespacio y solo en el ciberespacio. No tiene documento de identidad, ni licencia de conducir, no vota y no hay registro municipal de su nacimiento. Es, por ahora, una voz, unas palabras y una idea: que la literatura puede ser una terapia. La mujer que usa el seudiónimo de Danna Clark es peruana y vive en Estados Unidos, es abogada, es madre y es esposa. Siempre quiso escribir, pero nunca se animaba a hacerlo. “Siempre he tenido facilidad para escribir, sentía que escribía abrazando. Pero nunca me atreví. Hasta que un día decidí alejarme del trabajo y tomarme un año sabático”.





Durante ese tiempo la autora, que ha lanzado una campaña de ayuda y solidaridad para asistir a las mujeres que sufren de abuso en sus hogares, conoció a una persona que la guió y que la convenció de que lo que escribía tenía pontencial. “Pero yo estaba en una búsqueda por simplificar mi vida, no quería complicarla más. No quería la disciplina de sentarme a escribir a la misma hora y hacer cambios y volver a revisar y revisar para que tal vez en un año o dos recién publicar algo”, reconoce.





La terapeuta Jael Toledo forma parte de la campaña No estás sola. (Instagram/@jaeltoledok)

Para una escritora que lo que busca es la inmediatez, las redes sociales se asoman como una solución a la medida. Fue así que Danna Clark nació. La cuenta de instagram contabiliza, hasta el día en que se escribe este artículo, 323 publicaciones, 135.000 seguidores y los “likes” se cuentan por millares.





Actriz venezolana Erika de La Vega fue convocada por Danna Clark para participar del video (Instagram/@erikadlvoficial)

No estás sola

“No te toca, hasta que te invade

No te roza hasta que te atraviesa

El dolor es colectivo, la herida es social”.





La psicóloga chilena Pilar Sordo, quien ha venido en varias ocasiones para dictar conferencias integra el grupo de mujeres que recitan "No estás sola". (Instagram/ @pilarsordooficial)





Clark escribe desde su mundo interior. Pero también desde la empatía, desde ponerse en la piel del otro. Por eso no es de extrañar que haya comenzado “No estás sola”, una campaña para asistir a las mujeres que son maltratadas. “La poesía, la literatura pueden curar, soy testigo, puedo dar fe de lo terapéutico que puede ser escribir o leer. Pero tambien quería hacer algo más. Así que centralicé la información de centros de ayuda para las mujeres en un solo espacio para ofrecerlo a las mujeres sin que importe en qué país de Latinoamérica se encuentren”, explica.





Otra destacada participante es la conductora de televisión y psicóloga mexicana Mónica Contreras (Instagram/@monicontreras).

Así nació también el poema que lleva el nombre de la campaña, escrito por la misma Clark junto con la escritora argentina Ornella M. Manzi. Y para difundirlo en redes hicieron un video en el que participan la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo, la presentadora y actriz venezolana Erika De La Vega, la ex Miss Venezuela Inés María Calero, la conductora de televisión y psicóloga mexicana Mónica Contreras, la terapeuta Jael Toledo y la periodista chileno-estadounidense Jeannette Kaplun. Asimismo, se involucran en la campaña las escritoras Maca Lauriente, Ale Pastore y Lizeth Díaz.

“En esta creación artística, se dibuja el escenario de una mujer violentada y el encuentro con su valentía para detener la situación de maltrato. Con esta iniciativa buscan disminuir el abuso hacia las mujeres y extender un soporte para aquellas que se sienten desprotegidas”, afirma.





Ornella M. Manzi es una escritora argentina que coescribió el poema "No estás sola". (Instagram/@refugiodeldolor).

La campaña ofrece una guía de centros de ayuda en distintos países de América Latina y Estados Unidos, la cual también está disponible en la web www.dannaclark.com. Con esta iniciativa se trata de fortalecer y dar soporte a aquellas mujeres que se sienten vulnerables. “Además, las mujeres que busquen ayuda a través de la web o Instagram, recibirán orientación por parte de una psicóloga, quien redireccionará los casos hacia las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres en cada país y hará el respectivo seguimiento”, informa.

Captura del video "No estás sola".

Danna Clark publica todos los días. Publica lo que siente, o lo que piensa, o lo que le preocupa o lo que ama, o lo que desea. Es libre y no está sola. “No solo quiero empatizar, quiero llevar a cabo una acción, un impacto real en las personas”, concluye.

