En el marco del 51° aniversario de Explorandes, se presentó el libro ‘Perú: 50 años de aventura’, editado por Alfredo Ferreyros, referente del turismo de aventura en el país, junto con Walter Wust, ingeniero forestal, periodista y fotógrafo profesional. La presentación se realizó en la librería El Virrey, en Miraflores.

Con la participación de representantes del sector turístico, medios de comunicación, aliados estratégicos y público en general, el encuentro permitió repasar la trayectoria de Explorandes y analizar el desarrollo del turismo sostenible en el Perú.

Alfredo Ferreyros, fundador de Explorandes y pionero en la apertura de rutas emblemáticas, destacó el potencial del país. Señaló que el Perú “es único, megadiverso y con una enorme riqueza por descubrir”, y explicó el enfoque de la publicación.

“El libro está dividido en dos partes: la primera reúne testimonios de personas que han sido testigos de los cambios en el Perú, y la segunda presenta destinos que han evolucionado de manera significativa. Han participado treinta colaboradores, a quienes agradezco profundamente”, comentó.

En la mesa de presentación estuvieron Carlos Milla, expresidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, y Guillermo Reaño, fundador del Grupo Viajeros, quienes resaltaron el valor del libro como punto de partida para reflexionar sobre el futuro del turismo y sus desafíos actuales, así como el legado de Alfredo Ferreyros en este campo.

La presentación del libro se llevó a cabo en la librería El Virrey, en Miraflores | Foto: Difusión

“Yo he sido profesor, pero Alfredo es profesor de idealismo, es un peruanista, ese es su legado. Explorandes resume lo que Alfredo ha ido construyendo a lo largo de tantos años con intensidad, tal como lo hicieron Raimondi, Agüero y tantos otros viajeros notables que hemos tenido, que han amado al país desde sus entrañas, al territorio y a su gente”, señaló Guillermo Reaño.

Por su parte, Carlos Milla subrayó la relevancia de los testimonios incluidos en la obra. “Este libro recoge voces que han visto cambiar el país. Son testimonios relevantes, porque todos ellos tienen un pedacito del Perú. No una historia personal, de turismo ni de una empresa, es la historia de nuestro país contada por sus protagonistas”, afirmó.

‘Perú: 50 años de aventura’ se publica como parte de la conmemoración de los cincuenta y un años de Explorandes, empresa fundada en 1975 en Cusco por Alfredo Ferreyros. Desde entonces, ha sido clave en la consolidación de rutas icónicas, promoviendo un modelo de turismo responsable y articulado con las comunidades locales.

Con esta obra, Explorandes reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo, impulsando la conservación de los ecosistemas, el respeto por las culturas locales y la creación de experiencias que conectan a las personas con el territorio peruano.

El evento contó con el apoyo de Intursa, grupo empresarial peruano del sector hotelero y turístico, conocido por operar la cadena Libertador Hotels, Resorts & Spas, y que forma parte del Grupo Breca.

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