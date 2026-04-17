Resumen

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La presentación se realizó en la librería El Virrey, en Miraflores
La presentación se realizó en la librería El Virrey, en Miraflores
Por Redacción EC

En el marco del 51° aniversario de Explorandes, se presentó el libro ‘Perú: 50 años de aventura’, editado por Alfredo Ferreyros, referente del turismo de aventura en el país, junto con Walter Wust, ingeniero forestal, periodista y fotógrafo profesional. La presentación se realizó en la librería El Virrey, en Miraflores.