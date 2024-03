Si hay un premio que muestre el rumbo de las letras en todo el mundo, ese es el Premio Booker Internacional. O uno de ellos, al menos. Entregado en el Reino Unido, juzga libros editados en inglés el año anterior al reconocimiento, aunque estos hayan sido publicados en su idioma original en años previos. Para la edición 2024, por segunda vez un autor peruano está entre los competidores.

Se trata de Gabriela Wiener, nominada por su novela “Undiscovered”, editada en inglés por Pushkin Press con traducción de Julia Sanches que es una suerte de autobiografía familiar, donde la escritora examina su vida en función a su tatarabuelo Charles Wiener, explorador austríaco-francés, o simplemente un “huaquero” que sacó del país piezas históricas, según ella misma lo describe. En español, Penguin Random House editó el libro bajo el título de “Huaco retrato” en 2021. En 2009 Mario Vargas Llosa estuvo nominado al premio.

“Es una novela provocativa, irreverente, que se enfrenta con el legado del colonialismo a través de los vínculos de la familia de una peruana con los colonizados y los colonizadores”, dice el International Booker Prize para describir la novela. Asimismo, el texto explora también el entorno familiar cercano de la escritora, su propia manera de relacionarse en pareja y la imagen que ella tiene de sí misma y cómo los demás la perciben. Es, a lo largo de sus casi 200 páginas, una exploración de lo que significa tener la piel más oscura que otras personas.

Más voces latinoamericanas

El jurado del premio ha resaltado que una cuarta parte de los nominados sean de Latinoamérica. Fiammetta Rocco, administradora del International Booker Prize, dijo que “la lista resalta el creciente grupo de escritores latinoamericanos, señalando un segundo ‘boom’ en la ficción latinoamericana”.

“Cuando le preguntaron el año pasado por qué Irlanda tiene los mejores escritores, después de que cuatro autores irlandeses aparecieran en la longlist del Premio Booker del 2023, el eventual ganador Paul Lynch dijo: ‘¿Puedo decirte un secreto? Creo que América Latina tiene los mejores escritores’”, dijo la representante del galardón, y añadió: “Ha sido fantástico ver dos títulos latinoamericanos nominados en años pasados convertirse en exitosas adaptaciones de Netflix, ‘Elena sabe’ y ‘Temporada de huracanes’”.

Los otros nominados latinoamericanos son Rodrigo Calderón Blanco (Venezuela) por “Simpatía”, Selva Almada (Argentina) por “Not a River” e Itamar Vieira Junior (Brasil) por “Crooked Plow”. El resto de nominados al premio son Andrey Kurkov (Ucrania) por “The Silver Bone”, Urszula Honek (Polonia) por “White Nights”, Hwang Sok-yong (Corea del Sur) por “Mater 2-10″, Jente Posthuma (Países Bajos) por “What I’d Rather Not Think About”, Domenico Starnone (Italia) por “The House on Via Gemito”, Veronica Raimo (Italia) por “Lost on Me”, Ismail Kadare (Albania) por “A Dictator Calls”, Ia Genberg (Suecia) por “The Details” y Jenny Erpenbeck (Alemania) por “Kairos”.

Los trece nominados corresponden a la ‘longlist’ del Premio Booker Internacional, de los cuales seis quedarán en una ‘shortlist’ a revelarse el 9 de abril. El ganador se revelará el 21 de mayo.