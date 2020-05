Dicen los motivadores profesionales y líderes empresariales que las crisis son una oportunidad y Sandra Pulido, directora de la Ferial Internacional del Libro de Bogotá (FILBO) podría ser la protagonista de una historia que certifique la afirmación.

A falta de muy poco para la realización de la FILBO el coronavirus llegó Colombia y con ello el trabajo de casi todo un año parecía perderse en medio de cuarentenas y órdenes de distanciamiento social. Sin embargo, en muy pocos días Pulido y su equipo de trabajo, junto a Corferias, sociedad de carácter privado, que impulsa el desarrollo industrial, social, cultural y comercial en Colombia empezaron a idear propuestas para que la FILBO pudiera vivirse a distancia, desde los hogares.

Nunca antes la FILBO había tenido un espacio online en ninguna de sus ediciones anteriores. Y esta vez debía realizarse toda la feria de esa manera. El reto era enorme, pero la recompensa también fue gigante. Una gran cantidad de asistentes virtuales, conferencias en línea que se convirtieron en tendencia y clubes de lectura virtuales que fueron todo un éxito. Terminada la feria y con una experiencia de trabajo muy valiosa para el resto de organizadores de ferias de libros de la región, se toma un momento para conversar sobre qué aspectos podrían replicarse en el Perú.

¿Pensaron en algún momento que tenían que cancelar por completo la FILBO?

No. La FILBO no solo tiene que ver con libros. Tiene que ver con la cultura en general. Para muchos acá en Colombia la FILBO es el inicio del año para el sector cultural. Habíamos trabajado casi un año para tener una programación, para cuidar cada detalle y no íbamos a dejar todo ese esfuerzo se pierda. Además para muchas editoriales la FILBO representa entre el 20% y el 60% de sus ventas en todo el año.

¿Cómo se organizaron para cambiar la feria de un formato presencial a uno virtual?

Nos comunicamos con Corferias para conocer qué herramientas podían ofrecernos. Ellos tienen una plataforma llamada Webex, que es como un Zoom, pero más robusta y más segura. Vimos que podíamos usarla. Luego empezamos a replantear el cronograma de actividades como conversatorios, lecturas y demás. Al final hicimos clubes de lectura virtuales donde las personas podían unirse en línea y leer en simultáneo con otros participantes. Y también transmitimos las charlas y conferencias por nuestras redes sociales.

Algunas de las charlas que se organizaron de modo online durante la FILBO fueron como “Cómo ilustrar la música”, “Lecturas con Jorge Enrique Abello”, “Conversatorio sobre la realidad y la ficción del autor Javier Cercas”, “Trampas de una sociedad interconectada”, “Cómo afrontar las adicciones durante la cuarentena”, “Las chicas en la ficción: Personajes femeninos en la literatura”, entre otros.

¿Cómo fue la respuesta del público?

Maravillosa. Fue sorprendente. La participación del público hizo que todo valiera la pena. Para la primera conferencia en la que tuvimos a Roger Chatier tuvimos solo en Facebook a más de 111.000 participantes para una actividad que si la hubiéramos organizado de forma presencial habría sido un auditorio con capacidad máxima de 700 personas. El video se reprodujo de principio a fin 36.000 veces y fue compartido en 748 oportunidades.

¿Cómo resolvieron el tema de la venta de libros?

Creamos un espacio llamado vitrina virtual. Con ello exhibimos y creamos conexión, los expositores podían montar entre 30 y 40 novedades y podían vincularlos a sus propias redes sociales o tiendas virtuales. Asimismo, si alguna persona quería un título en específico llenaba una ficha y esa ficha llegaba a las librerías para cerrar la venta. Hubiéramos querido que haya mayor circulación de libros, es un reto que nos queda.

¿Replicarán este formato más adelanto en conjunto con la modalidad presencial cuando esta sea posible?

Sin duda. La experiencia de este año nos ha enseñado de que las actividades puede llegar a más personas de forma online y vamos a aprovecharlo al máximo en las siguientes ediciones.





