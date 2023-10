Este título narra la historia de Emily Malware, hija de los perfumistas más famosos de Mishnock. A pesar de llevar una vida tranquila entre flores y amistades, pronto se convertirá en el centro de atención del pueblo y del enemigo, pues el príncipe Stefan llega a cambiar completamente su destino.

En esta ocasión, conversamos con la autora sobre sus inicios en la literatura y cómo su carrera le ha permitido tratar múltiples problemáticas de suma importancia para los jóvenes en su obra.

—¿Cómo es que una psicóloga decide adentrarse al mundo de la literatura juvenil?

Leyendo. Estaba en un paro universitario sin tener nada que hacer, más que esperar volver a clases. Cuando estaba en mi casa aburrida, me dije ‘¿ahora qué hago?’ y, en ese momento, me topé con los libros. Para ser exactos, me adentré en la trilogía de la Reina roja de Victoria Aveyard y, apenas la leí, mi cabeza explotó. Antes había leído libros, pero siempre eran cuentos infantiles. Esa fue la primera vez que leí algo netamente juvenil, lleno de fantasía, y eso fue lo que abrió una nueva puerta para mí. Gracias a estos libros, encontré un universo nuevo que no sabía que necesitaba conocer y así me inspiré para crear la trilogía del Perfume del rey.

—Antes de aquel paro universitario, ¿en algún momento pensaste que terminarías siendo escritora?

La verdad que no. Cuando era niña sí leí bastante, pero cuentos infantiles, sobre todo, pues mi mamá siempre fue bastante “mamá primeriza”, por lo que me rellenó de libros, incluso cuando no sabía ni leer. Sin embargo, nunca pensé que me convertiría en escritora. Sin embargo, desde que supe que quería escribir este libro, fui consciente de que tenía que ser una trilogía. Incluso, el nombre vino de inmediato a mi cabeza. Desde el primer instante, supe todo lo que quería que pasara, como si fuera una película, y sabía que necesitaría más de un libro para contar la historia completa.

—Al empezar a escribir, ¿cómo fue dar ese paso para publicar en Wattpad por primera vez? ¿Qué te animó a hacerlo?

A pesar de que Wattpad es una plataforma que entró en tendencia hace ya casi diez años, la verdad es que yo no la conocía. Recién en el 2019, una amiga me contó que leía bastante ahí y ella fue quien me la recomendó. Cuando entré, fue principalmente para leer, pero luego me di cuenta de que se podía escribir y publicar. En ese momento, yo ya tenía la primera entrega de El perfume del rey un poco avanzada, como un borrador en un cuaderno, y fue ahí cuando decidí dar el paso y continuarla.

Desde sus inicios en Wattpad, la escritora continúa cautivando a múltiples lectores al rededor del mundo.

—Como escritora que inició en esta plataforma, ¿cuál consideras que es el reto más grande que un escritor tiene que atravesar para pasar de Wattpad a la publicación física de un título?

Yo siento que Wattpad es como un océano donde hay muchos peces, los cuales vendrían a ser las historias. El reto es llegar a ser esa historia que el público escoge entre todas. La oferta es tan amplia que nadie puede saber si llegará a posicionarse o no. Por ello, el real desafío es hacer que descubran tu historia entre tantas y que el lector te de una oportunidad. Para lograrlo, se necesita mucha constancia, sobre todo en la publicidad, pues los lectores no llegan solo si eres nuevo. Cuando ya te has posicionado, formado una comunidad y alcanzado tu público, recién ahí podemos empezar a hablar de editoriales.

—Al iniciar el trabajo de edición con una editorial, ¿cómo consideras esta primera experiencia publicando en papel? ¿Qué consejos le darías a un escritor primerizo?

Respecto a la edición, uno siempre se está esforzando en enviar un manuscrito perfecto, pero deben saber que nunca va a estar completamente perfecto. No sufran por eso. Es normal que hayan anotaciones, pues es un proceso de aprendizaje. Además, les recomendaría que lean mucho y más aún si tiene que ver con el género que tú escribes. Al leer a otros autores, uno descubre distintas formas de narrar la historia de los personajes. Si estás perdido en algunos ámbitos o te encuentras en un bloqueo creativo, hay múltiples escritores de otros géneros que pueden guiarte. Lo más importante es siempre buscar más conocimiento y aceptar los cambios como un aprendizaje constante. Como escritores, no podemos cerrarnos creyendo que lo sabemos todo.

—En la literatura juvenil hay múltiples temáticas, incluso algunas un poco repetitivas, pues la gama es muy amplia, como lo mencionaste anteriormente. Al finalizar este libro, ¿qué consideras que tiene de único “El perfume del rey”?

Creo que tiene algo muy peculiar, pues, al presentar un mundo completamente nuevo, abre la puerta a que se traten problemáticas actuales, tanto personales como sociales, que se viven hoy en día o se dieron en épocas más antiguas. A través de sus personajes, podemos identificar como una persona lleva distintos procesos de duelo, el cual puede estar relacionado a múltiples problemáticas, como el abuso, la inmigración ideal, la política y el machismo. Gracias a este universo nuevo y único, podemos tratar estos temas en una sola línea temporal. Asimismo, los personajes nos permiten tratar temas como la homosexualidad. De este modo, el lector puede adentrarse en la lucha de identidad de los personajes y aprender sobre ellos. Los jóvenes estamos siempre ante múltiples problemáticas que se nos vienen encima, por lo que nos encontramos en un constante movimiento de roles. Con esto, quise ayudar a los lectores a tomar una voz para combatir con lo que sea que se estén enfrentando

—Para tratar los temas que has enumerado de la manera correcta, ¿cuál ha sido tu preparación?

Yo soy psicóloga y considero que mi carrera me ayudó muchísimo. Me permitió manejar mejor ciertos temas. Durante la carrera, uno se está preparando constantemente para poder tratar estas temáticas con la seriedad que se necesita. Por eso dije “si yo estudié psicología y puedo utilizarlo, pues lo usaré”. Al prepararme, me motivó mucho la idea de darle un mensaje positivo a mis lectores. Por eso, si consumimos literatura juvenil, es importante que, aparte de entretenernos, nos deje una lección, algo en que pensar.

—Para tus lectores y quienes aún no lo son, ¿qué consideras les brindará de positivo el adentrarse en la literatura?

Los libros te abren la puerta a otros mundos sin la necesidad de moverte. Te hacen volar, te abren la imaginación y te brindan un aprendizaje increíble. Son una puerta inmensa, no solo a nivel creativo, sino a nivel de vocabulario y conocimiento, como los libros históricos. Leer es una herramienta mágica y es entretenido, solo hay que encontrar el libro correcto.