La poeta estadounidense Louise Glück de 77 años, ganó el Premio Nobel de Literatura, un galardón que corona su obra, que comenzó en los años 60. Glück fue premiada por su “inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal”, dijo la institución.

Louise nació en la ciudad de Nueva York y creció en Long Island. En 1993, ganó el Premio Pulitzer de poesía por su poemario “The Wild Iris” (El Iris Salvaje). También ha recibido el National Book Critics Circle Award por “Triumph of Achilles”, el Premio de la Academia Americana de Poetas por “Firstborn”, así como numerosas becas Guggenheim.

Obra poética y reconocimientos

La infancia y la vida en familia, la estrecha relación entre los padres y los hermanos y hermanas, son algunos de los temas en los que ha centrado su obra.

“Averno” (2006) es su poemario magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso a los infiernos de Perséfone, cautiva de Hades, dios de la Muerte. Otra de sus obras destacadas es su última recopilación, “Noche fiel y virtuosa”.

Louise Glück es autora de once libros de poesía, entre los que, además de “Averno”, incluye “The seven ages”, “Vita Nova”, por el que fue galardonada con el Premio de Poesía de “The New Yorker”, “Meadowlands”, “The Wild Iris” (El iris salvaje), que recibió el Premio Pulitzer de poesía y el Premio William Carlos Williams de la Poetry Society of America, “Ararat” que recibió el Premio Nacional de poesía Rebekah Johnson Bobbit; y The triumph of Achiles que recibió, entre otros, el National Book Critics Circle Award.

También ha publicado una colección de ensayos, “Proofs and Theories: Essays on Poetry” (1994) que ganó el PEN Martha Albrand Award for Nonfiction.

En 2001 la Universidad de Yale concedió a Louise Glück su Bollingen Prize, premio de poesía que concede de forma bienal a un poeta destacado por su obra.

A finales de 2017, la Academia Sueca se vio lastrada por las discrepancias sobre la manera de gestionar las acusaciones contra el francés Jean-Claude Arnault, esposo de una académica y personalidad influyente del panorama cultural sueco, condenado por violación.

Del #Metoo a Handke

El escándalo desgarró a la institución en pleno cataclismo del #MeToo, arrojando una cruel luz en las bambalinas de una academia corroída por las intrigas, desestabilizando al Nobel y empañando la imagen de una Suecia ejemplo de transparencia, probidad, modernidad e igualdad.

El templo de las letras suspendió el premio de la edición de 2018, lo nunca visto desde la guerra. Con el tiempo justo para sacar la cabeza del agua volvió a hundirse con la recompensa en octubre de 2019 al escritor austriaco Peter Handke, ferviente partidario del entonces presidente serbio en el origen de la guerra interétnica de los Balcanes, Slobodan Milosevic.

El jurado justificó que había juzgado la obra y no al hombre, lo que se sumó al polémico galardón a Bob Dylan en 2016, que premió una obra de dudoso carácter literario para algunos. No obstante, la Academia prefiere los candidatos en la sombra a las celebridades. Grandes nombres como Murakami, el francocheco Milan Kundera, el español Javier Marías o el estadounidense Philip Roth, han circulado en el pasado.

El albanés Ismail Kadaré, el rumano Mircea Cartarescu, los húngaros Peter Nadas o Laszlo Krasznahorkai podrían completar el triunfo reciente de la “Mitteleuropa”. La británica Hilary Mantel se ha sumado este año a las quinielas por sus novelas históricas. Las estadounidenses Joyce Carol Oates, Joan Didion o Marilynne Robinson o el israelí David Grossman también figuran entre los favoritos.

El poeta surcoreano Ko Un promete una nueva polémica: el antiguo monje budista, citado entre los posibles galardonados desde hace años, cayó en desgracia tras las denuncias de toqueteos sexuales, también en la estela del #MeToo.

Una escritora no europea

¿2020 es el año de las mujeres? Con tres galardonadas en los premios científicos, la cosecha de este año podría batir el récord de mujeres (cinco en 2009) ganadoras, ya que el Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el de Economía el lunes. En el palmarés por país, 29 autores anglófonos han sido galardonados, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania son los países con más premiados. Francia, cuenta con 15, entre ellos Camus, (1957) y Sartre, el único escritor que lo rechazó en 1964.Seis años después de Modiano, y doce después de Le Clézio, los críticos verían con buenos ojos que Michel Houellebecq fuera coronado en Suecia.Sin embargo, países como Brasil no han obtenido todavía ningún galardón, y China uno, Mo Yan, en 2012 e India otro, con Rabindranath Tagore en 1913.La edición de 2020 está privada por primera vez desde 1944 de la entrega de premios con los galardonados debido al coronavirus.

