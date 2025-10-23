El Matsuri 2025 fue cancelado. El importante evento del colectivo japonés en Perú no se realizará debido al estado de emergencia decretado en Lima y Callao, según confirmó la organización a través de un comunicado publicado en las redes sociales del evento.

La Asociación Estadio La Unión (AELU), a cargo de la organización del festival, fue la encargada de dar a conocer la medida “difícil”, pero “necesaria ante la coyuntura actual que atraviesa” el Perú.

“Cumplimos con informar que, debido a la coyuntura actual que atraviesa nuestro país y en atención al estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días mediante Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, hemos tomado la difícil decisión de cancelar el Matsuri 2025, inicialmente programado para el sábado 8 de noviembre”, señala el comunicado.

“Esta medida responde a nuestro compromiso de velar por la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, voluntarios, expositores y trabajadores”, añade la misiva.

El Matsuri 2025 fue cancelado por el estado de emergencia en Lima y Callao. (Foto: Instagram)

Finalmente, la organización del evento se comprometió “a realizar la devolución de las entradas a través de la plataforma Joinnus”. Los detalles sobre la devolución serán compartidos próximamente en sus redes sociales.

¿Qué es el Matsuri AELU 2025?

El Matsuri es uno de los eventos culturales más importantes de la comunidad nikkei en el Perú y una de las celebraciones japonesas más esperadas del año. Este festival conmemora el tradicional festival de otoño de Japón, que rinde homenaje a las cosechas, la gratitud y la unión familiar. Cada edición reúne a miles de asistentes y se combinan la música, la danza, la gastronomía y las costumbres del país asiático.

Durante el Matsuri, los visitantes pueden disfrutar de presentaciones artísticas, demostraciones de artes marciales, desfiles con yukatas, concursos y puestos de comida típica japonesa, como sushi, ramen, takoyaki o yakitori. El evento busca fortalecer los lazos culturales entre Perú y Japón, promoviendo el intercambio y la valoración de la herencia japonesa en la sociedad peruana.