Alessia Rovegno marcó su regreso a las pasarelas por todo lo alto, convirtiéndose en la única modelo peruana que desfiló en la última edición de la New York Fashion Week. La hija de Bárbara Cayo fue parte de la presentación de la nueva colección de la diseñadora dominicana Giannina Azar.

La modelo y exMiss Perú regresó a Nueva York, la ciudad que vio nacer su carrera en el mundo del modelaje internacional y donde ya es habitual verla desfilar como una de las estrellas de la elegante pasarela.

“Regresar a Nueva York siempre es un sueño hecho realidad. Esta ciudad siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón. Cuando llegué a los 18 años, terminando el colegio, inesperadamente una agencia de modelaje me ofreció un contrato y me cambió los planes de vida. Trabajar como modelo es un desafío constante que me emociona y lo disfruto muchísimo. Además, me motiva trabajar con personas tan profesionales de las que aprendo tanto. Me siento muy agradecida”, dijo Alessia.

Alessia apareció por tercera vez en la presentación de la colección de la reconocida diseñadora dominicana, Giannina Azar, que ha vestido a Jennifer López y diseñó el atuendo de Beyoncé para la cubierta de su álbum “Renaissance”.

Además, durante en su estadía en la Gran Manzana, realizó una sesión de fotos con el dúo Caleb & Gladys, fotógrafos de Singapur que viven en Nueva York, colaboradores de las portadas de Harper’s Bazaar, y celebridades como Sofía Vergara y Jared Leto. Por otro lado, la estilista que vistió a Alessia fue Odile, quien ha trabajado en múltiples portadas para la revista Elle que incluyen a Simone Biles, Naomi Watts y Becky G.

“Son unos fotógrafos muy talentosos a quienes admiro muchísimo. Caleb & Gladys trabajan con las revistas más importantes del mundo. Lo divertido del modelaje es que constantemente estás jugando a ser distintos personajes, toca salir de tu zona de confort y eso me encanta”, acotó la modelo.

Sobre la música

Alessia vive apasionada en la industria del modelaje internacional y su reciente participación en la New York Fashion Week logró llevar su visión a uno de los escenarios más importantes de la moda mundial. Sin embargo, la música sigue en sus planes.

“La música siempre será parte de mi vida. En los próximos meses habrá novedades sobre el dúo musical con mi hermana Arianna. ¡Estamos ansiosas por contarles todo! El mundo de la moda es totalmente distinto al mundo de las ‘Misses’. Aunque no lo crean, es lo opuesto. En ambos escenarios he sentido que me reta, me motiva y me impulsa a seguir creciendo. La confianza en uno mismo es fundamental. Uno siempre debe ser fiel a su esencia, a sus valores y a su corazón”, concluyó.

