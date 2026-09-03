Antoane De Mori, la peruana que conquistó una corona internacional y ahora llega a Orlando Fashion Kids

A los 15 años, Antoane De Mori Contoguriz ya sabe lo que significa representar al Perú lejos de casa. El año pasado viajó hasta República Dominicana para participar en el concurso Mini Ámbar Mundial y regresó con una corona que hoy forma parte de su carta de presentación internacional. Ahora, la joven peruana se prepara para asumir un nuevo desafío: ser una de las figuras de Orlando Fashion Kids, una pasarela que reunirá a diseñadores y jóvenes talentos de distintos lugares.

Antoane acaba de cumplir 15 años y atraviesa una etapa importante en su carrera. Actualmente luce el título de Preteen Ámbar Mundial, reconocimiento que obtuvo luego de su participación en el certamen internacional realizado en República Dominicana. Aquella experiencia significó para ella mucho más que una competencia de belleza: fue la oportunidad de llevar el nombre del Perú a un escenario internacional y abrirse camino en el mundo de las pasarelas.+

El triunfo también le permitió acceder a nuevas oportunidades. Una de ellas llegó de la mano de Orlando Fashion Kids, evento que se realizará del 17 al 20 de septiembre en Orlando, Estados Unidos, y que congregará a destacados diseñadores, modelos y representantes de la moda infantil y juvenil.

En esta edición, Antoane tendrá un papel especial. La joven peruana fue elegida como imagen y embajadora de Orlando Fashion Kids, una responsabilidad que asume después de haber conseguido la corona internacional y que representa un nuevo paso en su carrera.

La historia de Antoane en los certámenes comenzó a tomar mayor dimensión precisamente con su participación en República Dominicana. Como representante peruana, llegó a una competencia en la que tuvo que desenvolverse no solo sobre la pasarela, sino también demostrar seguridad, preparación y desenvolvimiento frente a un público internacional. El resultado fue la obtención de la corona y el título de Preteen Ámbar Mundial.

Antoane De Mori representará al Perú como imagen y embajadora de Orlando Fashion Kids.

Desde entonces, su agenda ha estado marcada por nuevas experiencias relacionadas con la moda y los eventos internacionales. Su elección como embajadora de Orlando Fashion Kids confirma ese camino y le permitirá volver a encontrarse con representantes de diferentes países en una pasarela que busca reunir talento juvenil y propuestas de diseñadores.

Para Antoane, además, el nuevo reto llega en un momento simbólico. Acaba de cumplir 15 años, una edad que suele marcar una etapa especial en la vida de muchas jóvenes, pero que en su caso también coincide con la consolidación de una experiencia que comenzó fuera del Perú y que ahora la lleva nuevamente a un escenario internacional.

Con la corona de Preteen Ámbar Mundial como parte de su trayectoria, Antoane De Mori Contoguriz se alista para viajar a Orlando y asumir el papel de imagen y embajadora de una pasarela que, del 17 al 20 de septiembre, tendrá entre sus protagonistas a una joven peruana que encontró en la moda y los certámenes una nueva forma de representar al país.

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