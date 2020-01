El Callao, además de historia, tiene ritmo. Y aunque por mucho tiempo lo hemos vinculado únicamente con la salsa, en sus calles también se escuchan diversos estilos que hoy aspiran a ser símbolos del icónico puerto. El género urbano, aquel que rescata el sentir y canta lo que sucede en el corazón del barrio, ha encontrado un buen refugio de promoción en Monumental Music, nuevo sello discográfico creado por la iniciativa sociocultural Fugaz. Además de perseguir la meta de convertirse en un referente musical de alcance mundial, esta iniciativa busca generar diálogo a través del arte entre los jóvenes de los barrios del Callao considerados rivales.

Aunque puede calificarse como un proyecto arriesgado, los primeros rostros de la iniciativa han demostrado lo contrario. Silencio, Giosiel, DeNegri y Jey Armi no terminan de creer que ya cuentan con perfiles en Spotify, ni que sus canciones aparecen en la lista de novedades de fin de semana de la aplicación, junto a artistas como Rosalía, Wisin & Yandel, CNCO, entre otros.

“Luego de haberle cantado a turistas y a la gente de mi barrio, me emociona verme en una plataforma digital. Quiero que todos sigan escuchando mi mensaje y que bailen felices”, dice DeNegri mientras piensa en lo que ha logrado en poco tiempo.

Giosiel durante una presentación en la Casa Fugaz en el Callao.

—Primeros pasos—

El inicio de este proyecto nos conduce a Alexis Villanueva, más conocido como Salsa, quien desde temprana edad cultivó su pasión por el género urbano y cobró notoriedad por los murales en los que retrata a las víctimas de la violencia en las calles del puerto. “Convoqué a varios muchachos de diversos barrios para motivarlos a que compongan su música. Cuando vieron que mi presencia era garantía de armonía, se dieron cuenta de que no tenía sentido seguir alimentando los enfrentamientos entre sus zonas, porque muchos ni siquiera sabían cómo se había originado aquello”, señala Salsa.

A esta iniciativa se sumaron los músicos de la banda cubana de pop-funk Nube Roja. Jefry Lozano, uno de sus integrantes, ahora asume la función de productor musical del sello. “El mundo de la producción es difícil porque muchas veces hay que ser hasta psicólogo. Con los chicos hemos avanzado bastante: sus letras pasaron de ser apuntes intensos y profundos en libretas a encontrar una madurez muy notoria”, asegura el músico cubano.

Luego de un intenso año de trabajo en el que se han elaborado, grabado y editado diversos temas, el sello vio nacer su primer álbum: “On Fayer”, que se presentará oficialmente mañana en el ‘rooftop’ de Casa Fugaz. “Muchos cantantes de afuera han visto su carrera crecer aquí [Daddy Yankee, Tego Calderón, Vico C] y ahora nos toca a nosotros. Basta ya de ser los anfitriones y pasemos a ser los protagonistas”, dice Salsa cargado de emoción.

Alexis Villanueva (Salsa). Promotor de Monumental Music.

—Seguir soñando—

Giosiel cuenta con alegría el hecho de que ahora puede sustentar a su familia haciendo lo que más ama, mientras que Jey Army tiene una mirada más esquematizada de lo que están viviendo. “Todo esto consta de tres etapas. Primero te creen loco, luego viene el momento en que te critican mientras notan que por fin estás logrando lo que soñaste durante tanto tiempo, y finalmente el momento en que aceptan todo lo que uno produce. Nosotros estamos en la segunda parte”, asegura.

“Las críticas las tomo de quien venga. No puede evaluar mi trabajo quien no ha logrado nada”, sentencia Silencio. Por ello, tanto Jefry como Salsa son piedras angulares en el proyecto, figuras que acompañan a este grupo de jóvenes artistas cuyo trabajo ha empezado a despegar.

“Este proyecto me ha cambiado la vida –reconoce Salsa– y sé que también logrará cambiar la de los muchos otros jóvenes que se sumarán. Me siento orgulloso porque estos chicos han tenido la suerte de aprovechar una oportunidad que varios no tuvieron. Si algún día tengo que pintar a mis muchachos, no quiero que sea porque su cuerpo apareció en alguna calle del Callao, sino que sea en homenaje a una carrera llena de éxitos”.