El compositor sueco Björn Ulvaeus, miembro del célebre grupo Abba, ha sido elegido presidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), con sede en París, durante la asamblea general del organismo, que nombró vicepresidente al mexicano Arturo Márquez.

Ulvaeus (Gotemburgo, 1945) integra uno de los dúos de autores más famosos del último siglo junto al músico sueco Benny Anderson, con quien escribió las canciones del grupo pop Abba, que completaban Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad.

Ha sido elegido presidente de la CISAC para un mandato de tres años, en los que "apoyará el trabajo de la Confederación para garantizar a los autores una mejor protección de sus derechos, mayor recaudación y mejores condiciones", indicó la entidad en un comunicado.

El organismo representa más de 230 sociedades de autores de 120 países, a través de los cuales apoya el sistema mundial de gestión colectiva de derechos.

“Me he ganado muy bien la vida como artista y autor-compositor y he tenido la suerte de disfrutar de un gran éxito. Ahora, me alegra mucho poder tener un nuevo tipo de oportunidad intentando ayudar a la próxima generación de creadores en su carrera profesional”, dijo Ulvaeus tras ser elegido.

El director de la CISAC, el experto en legislación internacional Gadi Oron, se mostró encantado de que el músico sueco haya aceptado el cargo y destacó la trayectoria de Ulvaeus como defensor de los derechos de autor y experto en "mecanismos que les garantizan una remuneración justa".

Ulvaeus sucede en el puesto al pionero francés de la música electrónica Jean-Michel Jarre, que ocupó la presidencia durante siete años.

Se trata de un cargo que no vota ni interviene en las decisiones administrativas del organismo y que ya han ocupado previamente músicos célebres como Robin Gibb, de los Bee Gees, entre 2007 y hasta su muerte en 2012.

Además, en la asamblea general también fueron elegidos los nuevos vicepresidentes, la cantautora sudafricana Yvonne Chaka Chaka y el mencionado Márquez, que en 2009 recibió en su país el Premio Nacional de Bellas Artes por su carrera.

