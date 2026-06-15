Resumen

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Por Redacción EC

Si eres amante de la música y buscas una experiencia diferente, ABBA Sinfonía 360° llega a La Cúpula de las Artes del Jockey Plaza del 12 al 27 de junio con una propuesta que invita a vivir las canciones de la icónica agrupación sueca desde una nueva perspectiva.