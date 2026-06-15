Si eres amante de la música y buscas una experiencia diferente, ABBA Sinfonía 360° llega a La Cúpula de las Artes del Jockey Plaza del 12 al 27 de junio con una propuesta que invita a vivir las canciones de la icónica agrupación sueca desde una nueva perspectiva.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores pueden acceder a 25% de descuento en entradas para el espectáculo, válido para compras realizadas a través de la web y puntos físicos de Teleticket. El beneficio está sujeto a disponibilidad y permite adquirir hasta cuatro entradas por suscriptor.

“Sinfonía 360 – ABBA 360” fusiona una orquesta sinfónica en formato 360°, una puesta teatral y tecnología audiovisual para recrear la esencia de ABBA. Con arreglos inéditos, luces y proyecciones, el público podrá disfrutar de un recorrido sensorial por canciones que marcaron generaciones.

¿Cómo acceder al descuento?

Ingresa a la web de Teleticket, selecciona el evento ABBA Sinfonía 360° y elige la tarifa Club El Comercio.

Registra tu tipo y número de documento de identidad para acceder al beneficio.

Si realizas la compra en módulos físicos, presenta tu DNI.

Cada suscriptor puede adquirir hasta cuatro entradas.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para formar parte de Club El Comercio y acceder a beneficios exclusivos. Disfruta de descuentos especiales en espectáculos, restaurantes, entretenimiento, viajes y mucho más.