Si eres amante de la música y buscas una experiencia diferente, ABBA Sinfonía 360° llega a La Cúpula de las Artes del Jockey Plaza del 12 al 27 de junio con una propuesta que invita a vivir las canciones de la icónica agrupación sueca desde una nueva perspectiva.
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“Sinfonía 360 – ABBA 360” fusiona una orquesta sinfónica en formato 360°, una puesta teatral y tecnología audiovisual para recrear la esencia de ABBA. Con arreglos inéditos, luces y proyecciones, el público podrá disfrutar de un recorrido sensorial por canciones que marcaron generaciones.
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