Carín León ha sabido reinventar el género regional mexicano al fusionarlo con sonidos contemporáneos y letras cargadas de sentimiento. (Foto: Difusión)
Carín León ha sabido reinventar el género regional mexicano al fusionarlo con sonidos contemporáneos y letras cargadas de sentimiento. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Carín León atraviesa el momento más exitoso de su carrera artística y este 2026 se ha consolidado como el año de su consagración internacional. El intérprete mexicano llega a Lima para ofrecer un único concierto este jueves 6 de agosto en Costa 21. Aún quedan entradas a través de Teleticket.

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