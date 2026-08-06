Carín León atraviesa el momento más exitoso de su carrera artística y este 2026 se ha consolidado como el año de su consagración internacional. El intérprete mexicano llega a Lima para ofrecer un único concierto este jueves 6 de agosto en Costa 21. Aún quedan entradas a través de Teleticket.

Durante su presentación en Lima, Carín León interpretará algunos de los temas más populares de su repertorio como “Primera cita”, “Según quién”, “Que vuelvas”, “El tóxico”, “Te lo agradezco” y “Como lo hice yo”. El concierto ofrecerá un recorrido por las canciones que lo han convertido en uno de los artistas más escuchados del regional mexicano en los últimos años.

El extraordinario momento que vive su carrera también se refleja en la gran cantidad de reconocimientos obtenidos este año. Recientemente, Carín León se convirtió en el artista con mayor número de nominaciones a los Premios Juventud 2026, además de recibir diversos premios que reafirma su enorme impacto en la escena internacional.

Carin León anuncia concierto en Perú para el próximo 6 de agosto de 2026. (Foto: Difusión)

Al éxito se suma su participación en una extensa gira por Norteamérica, donde ha agotado entradas en varias ciudades, así como su presencia en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, confirmando su proyección global y su presencia en los eventos musicales más importantes del mundo.

El concierto en Lima marcará un momento especial para el artista. Miles de seguidores podrán disfrutar por primera vez de un espectáculo cargado de emociones, una producción impecable y un repertorio que reúne los temas más exitosos de su discografía.

La organización informó que aún quedan entradas disponibles que se podrán adquirir a través de Teleticket. Carín León llega al Perú dispuesto a ofrecer un concierto que marque un hito para sus fanáticos.