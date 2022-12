La cantante canadiense Céline Dion, que cumplió recientemente cuatro décadas de carrera artística, confirmó en un sentido video que tiene el síndrome de la persona rígida, afección inusual que limita los movimientos del cuerpo humano.

“He estado lidiando con problemas de salud por un largo tiempo, y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos. Ahora sabemos qué ha estado causando los espasmos que he estado teniendo”, indicó la cantante en un video compartido por medio de sus redes sociales.

La salud de la cantante la ha obligado a cancelar los conciertos del 31 de mayo al 17 de julio en Europa para concentrarse en su salud. “Desafortunadamente, los espasmos afectan cada aspecto de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me dejan usar mis cuerdas vocales para cantar del modo que estoy acostumbrada”, dijo.

“Tengo un gran equipo de doctores trabajando junto a mi para ayudarme a mejorar, y a mis preciosos hijos que me apoyan y me dan esperanza. Estoy trabajando duro con mi terapista de medicina de apoyo todos los días para recobrar mi fuerza y mi habilidad de cantar otra vez, pero tengo que admitir que ha sido una lucha”, añadió.

Una cantante inolvidable

Nacida en 1968, Celine Dion empezó su carrera artística en 1981, cantando exclusivamente en francés. Tras aprender inglés, entró al mercado estadounidense, donde se volvió una de las mayores artistas de la década de 1990, con temas escritos tanto por ella como grandes compositores, incluyendo Carole King, Diana King y Bryan Adams.

El año 1997 destaca en la vida de Céline Dion, con el lanzamiento en noviembre del álbum “Let’s Talk About Love”, cuyo single “My Heart Will Go On” alcanzó el éxito por ser el tema principal de “Titanic”, que se convertiría entonces en la película más taquillera de la historia.