La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció hoy, miércoles 20 de noviembre, los nominados a los Grammy 2020. Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Ellish son algunas de los artistas que podrán llevarse un Grammy.

La lectura de la nominación de los Grammy fue realizada por la estrella estadounidense Alicia Keys, quién repetirá el plato de conductora de una ceremonia de los premios de la Academia en el 2020.

Como se recuerda, los Grammy celebrarán su edición No. 62 el 26 de enero del 2020 en el Staples Center de Los Ángeles, donde se premiarán los mejores trabajos musicales grabados desde el 1 de Octubre del 2018 hasta el 31 de Agosto del 2019.

Conoce la lista completa de nominados:

Best pop solo:

“Spirit” - Beyoncé

“Bad guy” - Billie Eilish

“Seven Rings” - Ariana Grande

“You Need to Calm Down” - Taylor Swift

“Truth Hurts” - Lizzo

Mejor canción country:

"Bring My Flowers Now" - Tanya Tucker

"Girl Goin' Nowhere" - Ashley McBryde

"It All Comes Out In The Wash" - Miranda Lambert

"Some Of It" - Performed by Eric Church

“Speechless” - Performed by Dan + Shay

Mejor artista nuevo:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X, Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank And The Bangas

Yola

Mejor grabación del año:

“Hey” - Iver BJ Burton

“Bad guy” -Billie Eilish

“7 rings” - Ariana Grande H

“Hard place” - H.E.R.

“Talk”- Khalid

“Old Town Road” - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

“Truth Hurts" - Lizzo

“Sunflowers” Post Malone

Mejor álbum del año:

I,I - Bon Iver

NORMAN F***ING ROCKWELL! - Lana del Rey

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

THANK U, NEXT - Ariana Grande

I USED TO KNOW HER - Her

7 - Lil Nas X

CUZ I LOVE YOU (DELUXE) - Lizzo

FATHER OF THE BRIDE- Vampire Weekend