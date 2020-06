De rima fácil y apariencia de chico que no mata ni una mosca, Guaynaa ─apelativo de Jean Carlos Santiago Pérez─ ha escalado en el género urbano a ritmo de reggaetón de la vieja escuela. Su irreverente freestyle se dejó ver en su mega hit “Rebota” que, tras un año desde su estreno, evolucionó en los nuevos sencillos que componen la primera parte de su álbum debut “BRB (Be Right Back)”. Con las canciones “Mera” y “Bibi”, el puertorriqueño de 27 años aspira a seguir diferenciándose de las propuestas actuales del género.

Alejado de la típica imagen de reggaetonero clásico pero apelando a sus orígenes, Guaynaa sacó del baúl dos temas que grabó antes de la cuarentena para consolidar sus raíces urbanas y anticipar la que será la segunda parte de su nueva producción. En diálogo con El Comercio, el cantante habló de la vigencia del reggaetón, la importancia de trabajar con mujeres y el cambio que afrontó en sus dos años de carrera.

LA NATURALEZA DEL GÉNERO

Gracias al hit que supera los 377 millones de reproducciones en Youtube, Guaynaa ha ganado fuerte popularidad en menos de un año, viéndose obligado a replantearse aspectos de su vida que antes no hubiera imaginado. “Ahora tengo más responsabilidades, tengo que ser una persona más consciente y limitarme a ciertas cosas por el hecho que soy una figura pública, pero eso te ayuda a ser una mejor persona y a pensar las cosas dos veces más”, asegura sobre su crecimiento personal en los últimos meses.

La evolución que el artista puertorriqueño ha conseguido en tiempo récord también se percibe en sus nuevos sencillos que consolidan su estilo en el reggaetón clásico; un género que ha venido migrando hacia variantes como el trap y que Guaynaa no descarta probar en algún momento, aunque no lo considere su meta. “No es una línea por la que iría todo el tiempo, pero igual la podemos hacer. Yo soy rapero y el rapero lo es en trap, en rap, en reggaetón y en donde quiera que lo pongan”, dice.

En ese sentido, el intérprete de “Buyaka” ve con buenos ojos a quienes se atreven a intentar suerte en los subgéneros de la música urbana, la cual asegura “es la más consumida en el mundo” y “siempre va a volver a sus bases”. “Siempre van a haber derivados del reggaetón, pero amarrados a esa naturaleza de nuestro género que, al final del día, la gente lo va a seguir pidiendo”, señala.

APUESTA FEMENINA

La segunda parte del nuevo disco de Guaynaa anuncia su llegada en agosto próximo y, así como ha venido demostrando en sus últimas colaboraciones, su trabajo estará marcado con fuerte presencia femenina. Luego de colaborar con Mala Rodríguez, Mariah y Mon Laferte, el popular ‘Guaynabichi’ prepara un nuevo tema con la chilena Camila Moreno; con quien anuncia un videoclip “interesante” y una letra relacionada a la cuarentena con la que lidiamos por el coronavirus.

El acercamiento profesional que Guaynaa ha tenido con artistas mujeres lo ha hecho preferirlas por encima de los hombres a la hora de trabajar. Aunque afirmar no encontrarle aún un significado a este favoritismo, cuenta que las diferencias entre ambos sexos lo inspiran a la hora de componer sus letras.

“Creo que las mujeres tienen incomodidades diferentes a los hombres, pasan situaciones diferentes, tienen sentimientos y decepciones diferentes a los hombres. Son totalmente opuestos; y eso se puede reflejar en una canción. Es bastante interesante”, afirma.

Por el momento, Guaynaa prefiere no revelar mayores detalles de la continuación de “BRB (Be Right Back)”, pero adelanta que su segunda parte tendrá un sonido alternativo y jovial, con la intención de mostrar su personalidad detrás del artista. Y aunque nos promete más reggaetón, no es indiferente a las nuevas tendencias. “Yo hago cualquier tipo de música, siempre y cuando haga ‘click’ con el sonido, especialmente con el instrumental; eso es lo importante”, dice convencido.

