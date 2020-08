En tiempos difíciles para el sector cultural todavía pueden llegar las buenas noticias. Eso es lo que acaba de sucederle a la banda peruana de cumbia psicodélica Hit La Rosa, que acaba de ser seleccionada para participar en el Center Stage 2021. Se trata de un programa de artes escénicas que incluye una gira durante la segunda mitad del próximo año a lo largo de Estados Unidos.

El Center Stage es una iniciativa cultural de la que han sido parte 29 grupos musicales de nueve países desde el 2012, cuando se celebró la primera edición. “Esperamos que más gente nos conozca. También queremos escuchar a los grupos que hacen cumbia en Norteamérica para intercambiar ideas y conocer sus influencias. A la vez les enseñaríamos lo que estamos haciendo por acá. Ojalá eso repercuta en el crecimiento del público en otros países”, afirma el guitarrista Alfredo Coll.

En la quinta edición, los invitados serán de Perú y Colombia, quienes fueron escogidos por el Departamento de Estado gracias a una alianza entre el gobierno de Estados Unidos y la organización New England Foundation for the Arts. En su recorrido también dictarán talleres de música peruana y participarán en sesiones de grabación junto a artistas internacionales. Su primera presentación tendrá lugar en el Centro para las Artes Escénicas John F. Kennedy en Washington D.C.

Desde que lanzaron su primer disco de estudio en el 2017, “Hit La Rosa y su gran unidad tropical”, la banda ha acumulado experiencia en diferentes festivales y encuentros musicales de la región. Entre los más destacados están el Festival Selvámonos, el Festival Invasión Tropical, Corriente, Festival Rockódromo en Chile y el Festival Veltrac Music.

Según cuentan sus integrantes, además de las tradiciones musicales peruanas, su estilo toma influencias de distintas culturas alrededor del mundo como las árabes, orientales y africanas. La oportunidad de mostrar su propuesta en el extranjero significa para ellos un gran paso en su carrera y mantiene su ilusión incluso en circunstancias complicadas.

De hecho, durante la pandemia han seguido trabajando en su próxima producción. “Deseamos poder lanzar el disco porque el aislamiento social lo ha retrasado. A pesar de que está muy difícil la situación, se está logrando y estamos a un 90%”, agrega el baterista Martín Prada.

