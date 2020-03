El sexy Jared Leto cumple hoy 43 años. Sus fans no solo lo conocen como el vocalista de 30 Seconds to Mars, sino como el camaleónico actor que encarnó al transexual Rayon en “Dallas Buyers Club”; interpretación por la que se llevó el Óscar a Mejor Actor Secundario a inicios del año.

Ese, sin duda, fue el paso más importante en su carrera en el cine después de fiascos como "Alexander" (2004) dirigida por Oliver Stone. Leto también participó en cintas como "La delgada línea roja" (1998), "American Psycho" (2000) y "Requiem por un sueño" (2000).

En octubre, Jared Leto tocó en nuestro país junto con su banda 30 Seconds to Mars. Durante el concierto, subió a uno de sus fans para tomarse un 'selfie'. La agrupación, que se fundó en 1998, cuenta con cuatro discos: "30 Seconds to Mars" (2002), "A Beautiful Lie" (2005), "This is War" (2009) y "Love, Lust, Faith and Dreams" (2013).

En el 2016, veremos nuevamente a Jared Leto en la pantalla grande. Esta vez, como el risueño Guasón en “Suicide Squad”; cinta que juntará a todos los villanos de los cómics de DC. Estamos ansiosos por verla.