“Las cazadoras K-Pop” regresan a Lima como parte de su World Tour 2026

“Las Cazadoras K-Pop”, regresa a Lima a pedido del público tras una exitosa gira internacional con la que iniciaron este 2026. El grandioso espectáculo, conocido por ser uno de los mejores en habla hispana, se presentará en el Teatro Peruano Japonés en seis únicas funciones, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero.

Durante su gira “Las Cazadoras K-Pop” han cautivado a miles de fanáticos en Argentina, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Honduras, Chile y Paraguay donde todas las funciones fueron sold out instantáneos. El público vivió una experiencia mágica, llena de energía y emoción que solo el K-Pop te puede ofrecer.

La expectativa de su regreso a Lima crece cada día, pues el espectáculo cuenta con voces y banda en vivo, acrobacias impresionantes, saltos mortales y efectos especiales de última tecnología, lo que asegura que el público disfrute de un show grandioso y un repertorio que incluye los más grandes éxitos del K-Pop en inglés y español de la película más vista de todos los tiempos las Guerreras K pop.

Durante su gira “Las Cazadoras K-Pop” han cautivado a miles de fanáticos en Argentina, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Honduras, Chile y Paraguay. (Foto: Difusión)

El show contará además con todos los personajes, cambios de vestuarios y toda la energía que el k pop hace vivir al público.