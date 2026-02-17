“Las cazadoras K-Pop” regresan a Lima como parte de su World Tour 2026

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante su gira “Las Cazadoras K-Pop” han cautivado a miles de fanáticos en Argentina, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Honduras, Chile y Paraguay. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Las Cazadoras K-Pop”, regresa a Lima a pedido del público tras una exitosa gira internacional con la que iniciaron este 2026. El grandioso espectáculo, conocido por ser uno de los mejores en habla hispana, se presentará en el Teatro Peruano Japonés en seis únicas funciones, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero.

