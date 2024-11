La llegada de 2025 divide en dos los años veinte y ofrece el pretexto perfecto para revisar los mejores lanzamientos en lo que va de la década. A modo de descargo: esta lista no pretende ser definitiva –debería decir favoritos, no mejores– sin embargo, hay en ella una pretensión de objetividad que se evidencia en su intento de abarcar la mayor cantidad de géneros, países e idiomas posibles, aunque siempre basándose en el gusto personal de su autor. Por ello, por esa mezcla de universalidad y particularidad –y a diferencia de listas similares hechas por la prensa musical anglosajona– aquí pueden encontrarse un buen número de álbumes de jazz, de música africana y, especialmente, de música latinoamericana, en este caso, brasilera, argentina, colombiana, chilena y, por supuesto, peruana. Espero pueda servir de introducción para disfrutar de la música hecha en lo que va de la década y, quizás, también, como una especie de brújula para navegar lo que queda de ella.

2020

.

What’s Your Pleasure, Jessie Ware (Inglaterra, Post-disco revival)

Future Nostalgia, Dua Lipa (Inglaterra, Nu-disco)

.

Fetch The Bolt Cutters, Fiona Apple (Estados Unidos, Art pop)

.

Dos Santos, Fabiana Cozza (Brasil, Afro-samba)

2021

.

Second Line, Dawn Richard (Estados Unidos, R&B electrónico)

333, Tinashe (Estados Unidos, R&B electrónico)

Heaux Tales, Jazmine Sullivan (Estados Unidos, R&B)

Ignorance, The Weather Station (Canadá, Art rock)

An Overview on Phenomenal Nature, Cassandra Jenkins (Estados Unidos, canción de autor)

.

New Long Leg, Dry Cleaning (Inglaterra, post-punk)

El Madrileño, C Tangana (España, Pop)

Meu Coco, Caetano Veloso (Brasil, Música Popular Brasilera)

Palabras Urgentes, Susana Baca (Perú, Música internacional)

Promises, Floating Points, Pharoah Sanders, London Symphony Orchestra (Inglaterra/Estados Unidos, Jazz ambiental)

Uneasy, Vijay Iyer Trio (Estados Unidos, Jazz)

2022

RENAISSANCE, Beyoncé (Estados Unidos, R&B electrónico)

Electricity, Ibibio Sound Machine (Nigeria/Inglaterra, Afro-pop electrónico)

Topical Dancer, Charlotte Adigéry, Bolis Pupul (Bélgica, Pop electrónico)

.

MOTOMAMI, Rosalía (España, Pop experimental)

SOS, SZA (Estados Unidos, R&B)

Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar (Estados Unidos, Rap)

It’s Almost Dry, Pusha T (Estados Unidos, Rap)

BIEN O MAL, Trueno (Argentina, Rap)

Un verano sin ti, Bad Bunny (Puerto Rico, Música urbana)

.

Dragon New Warm Mountain I Believe You, Big Thief (Estados Unidos, Indie folk)

Língua Brasileira, Tom Zé (Brasil, Post-tropicália)

The 7th Hand, Immanuel Wilkins (Estados Unidos, Jazz)

2023

Hit Parade, Roísín Murphy (Inglaterra, Pop electrónico bailable)

El diablo en el cuerpo, Alex Anwandter (Chile, Pop electrónico bailable)

Madres, Sofía Kourtesis (Perú, House)

Raven, Kelela (Estados Unidos, R&B electrónico)

Water Made Us, Jamila Woods (Estados Unidos, R&B)

Fountain Baby, Amaarae (Ghana, R&B)

Quaranta, Danny Brown (Estados Unidos, Rap)

Maps, billy woods, Kenny Segal (Estados Unidos, Rap)

Desire, I Want To Turn Into You, Caroline, Polachek (Estados Unidos, Art pop)

GUTS, Olivia Rodrigo (Estados Unidos, Pop rock)

the record, boygenius (Estados Unidos, Indie rock)

Zach Bryan, Zach Bryan (Estados Unidos, Música country)

2024

Musow Dance, Les Amazones d’Afrique (África Occidental, Afro-funk electrónico)

TYLA, Tyla (Sudáfrica, Amapiano)

BRAT, Charli XCX (Inglaterra, Pop electrónico)

ORQUÍDEAS, Kali Uchis (Colombia, Pop)

BAÑO MARÍA, CA7RIEL & Paco Amoroso (Argentina, Pop experimental)

COMING HOME, Usher (Estados Unidos, R&B)

Dark Times, Vince Staples (Estados Unidos, Rap)

Maria Esmeralda, Thalin, Cravinhos, VCR Slim (Brasil, Rap)

Queda Livre, Caxtrinho (Brasil, Art samba)

Only God Was Above Us, Vampire Weekend (Estados Unidos, Indie rock)

Tigers Blood, Waxahatchee (Estados Unidos, Indie rock)

