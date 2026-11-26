La cantante peruana Melissa Ángeles, conocida por su participación en ‘Yo Soy’ imitando a Alejandra Guzmán, debuta como solista con el sencillo “El Hombre Bebé”, una canción de rock latinoamericano con guitarras eléctricas, saxofón y órganos, ya disponible en plataformas digitales y con videoclip.

La intérprete explicó que el estreno cumple un objetivo que buscaba desde hace tiempo y señaló que la letra aborda vivencias comunes en muchas mujeres sobre la inmadurez afectiva.

El tema fue compuesto por Carlos Rincón, a quien la artista conoce desde los 14 años, cuando formaba parte del grupo infantil Los Chicos del Barrio y él produjo un álbum para esa agrupación.

Tras reencontrarse y ver su paso por el programa “Yo Soy”, Rincón escribió “El Hombre Bebé” pensada para ella y coprodujo la canción junto al productor musical César Cabanillas, esposo de la cantante.

Melissa Ángeles

LEE TAMBIÉN: Paco Holguín convierte su calle en Groningen en un EP y deja atrás la era de Emergency Blanket

El videoclip oficial se rodó en un edificio abandonado, ubicado en la avenida Arequipa, y muestra a Melissa con su banda en una trama centrada en las relaciones de pareja y la falta de madurez emocional.

Antes de este estreno, la cantante obtuvo visibilidad al interpretar a Alejandra Guzmán en “Yo Soy” y llegar a la final del concurso. Con este lanzamiento, suma canciones originales a su carrera y amplía su propuesta musical sin apartarse del personaje que le dio popularidad.

VIDEO RECOMENDADO: