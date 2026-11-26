La cantante peruana Melissa Ángeles, conocida por su participación en ‘Yo Soy’ imitando a Alejandra Guzmán, debuta como solista con el sencillo “El Hombre Bebé”, una canción de rock latinoamericano con guitarras eléctricas, saxofón y órganos, ya disponible en plataformas digitales y con videoclip.
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