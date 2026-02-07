Nicole Pillman anuncia “Del amor al despecho”, un show especial por San Valentín

La cantante peruana Nicole Pillman regresará a los escenarios de Lima para presentar su espectáculo titulado “Del amor al despecho”. El evento se llevará a cabo el próximo viernes 13 de febrero a las 8:00 p.m. en el local Cocodrilo Verde.

La propuesta musical está diseñada como un recorrido por composiciones que abordan diversas etapas sentimentales, integrando un repertorio de baladas y temas clásicos que han marcado la trayectoria de distintos referentes de la música en español e inglés.

El repertorio de la noche incluirá piezas icónicas de artistas internacionales como Ana Gabriel, Luis Miguel y La Quinta Estación. Asimismo, la artista incorporará temas en lengua inglesa que forman parte del cancionero popular, tales como “Kiss Me” y la balada “I Have Nothing”.

Esta presentación marca un punto de retorno en la carrera de la baladista, quien reside en Florida, Estados Unidos, desde el año 2022. Durante su estancia en el país norteamericano, Pillman ha llevado este mismo formato de concierto ante la comunidad peruana y el público latino residente en ciudades como Miami, Orlando y Virginia.

Las entradas para el show están disponibles a través de la plataforma digital Joinnus.