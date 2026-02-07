Nicole Pillman anuncia “Del amor al despecho”, un show especial por San Valentín

Resumen

Nicole Pillman lidera en Estados Unidos el proyecto musical denominado Velvet Stone.
Por Redacción EC

La cantante peruana Nicole Pillman regresará a los escenarios de Lima para presentar su espectáculo titulado “Del amor al despecho”. El evento se llevará a cabo el próximo viernes 13 de febrero a las 8:00 p.m. en el local Cocodrilo Verde.

