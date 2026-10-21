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Resumen

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Thiago Navarro Music tiene canciones, imágenes y presencia en plataformas, pero ninguna trayectoria pública propia de un artista tradicional, es decir, es un avatar creado con inteligencia artificial.
Thiago Navarro Music tiene canciones, imágenes y presencia en plataformas, pero ninguna trayectoria pública propia de un artista tradicional, es decir, es un avatar creado con inteligencia artificial.
Por Ángel Navarro Quevedo

A pesar de su apariencia de treintañero, Thiago Navarro apenas tiene siete meses de existencia. Se describe en Instagram como cantante digital, como un artista que llega al corazón, pero lo que no revela en su descripción de perfil es que no existe físicamente. El cantante de rasgos caribeños, que cuenta con 1,5 millones de oyentes mensuales, es, en realidad, un personaje fabricado con inteligencia artificial. Aunque eso no le impidió lanzar hace unos meses el tema viral “Bonito, bonito”, cuyo estribillo forma parte de un proyecto complejo.

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