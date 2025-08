Nsqk, el fenómeno musical que hizo dos ‘sold out’ en Lima y aún no conoces

Usa un polo ceñido color oscuro y una gorra a la que le tiene mucho cariño, se lanza sobre el público, los hace saltar, bailar, cantar y gritar. Junto a sus dos músicos, uno en la batería y otro de todista (guitarra, teclados, sintetizadores y más), Nsqk canta por segunda vez en el Centro de Convenciones de Barranco. No es reggaeton, pero es urbano, no es pop, pero todos cantan, tampoco es electrónica, pero todos bailan como si estuvieran en un rave. ¿Qué canta Nsqk y cómo se explican sus dos ‘sold outs’ en la capital peruana?

En la vida de Rodrigo Torres de la Garza habitaba mucha gente: el licenciado de márketing que trabajaba en su carrera, Roy que era su alter ego musical hasta hace algunos años y Nsqk, el personaje que salió del Internet Trash Collection, una comunidad de músicos de todo el mundo unidas a través de la virtualidad. De ese Nsqk de 13 años, que era fan de la electrónica, hasta el de hoy, que metió su disco “ATP” (2024) a la lista de los 100 mejores álbumes del año de la revista Rolling Stone, pasaron muchas cosas.

Aunque el show está con cierto retraso, los cientos de jóvenes de ‘diecimuchos’ y ‘veintipocos’ esperan pacientes. Música de Álvaro Díaz, Catriel y Paco Amoroso y más artistas suena como preámbulo al concierto del nacido en Monterrey. Luces apagadas, flashes encendidos y la intro de un himno de José José, suena. “Espera un poco, un poquito más…”.

“Ciencia ficción” es la elegida para abrir el show y a esta le sigue la solemne “309” (del EP Botánica), cantada al unísono por todos los jovencitos que se han dado cita en el CC. de Barranco. Los gritos ensordecedores no hacen más que emocionar al artista, que saluda a su público con el que se cita por segunda vez. En su gira internacional, Nsqk ya estuvo en Bogotá, Medellín y Lima y pronto le seguirán Ecuador, Honduras, Argentina, Chile y más países latinos.

Concierto del cantante mexicano Nsqk en Lima. (Foto: Arianna Balta)

El joven público que está en Barranco disfruta cada canción como si fuera la última. Temas de su última producción “ATP” suenan e intercalan con los otros trabajos del regiomontano (así se les dice a los nacidos en Monterrey). En ATP, colaboraciones con Álvaro Díaz, PaoPao o Nina le dan más realce a un disco que es imperdible para aquellos que disfrutan escuchar sonidos nuevos.

Desde un corrido tumbado (música que popularizaron en los últimos años artistas como Peso Pluma o el Grupo Frontera) como “Misa” hasta otras más encerradas en el pop urbano como “Tarde o temprano” y “Bobomensotonto” y la imperdible balada “Los Alpes” son de lo mejor de “ATP”, un disco que está muy bien valorado en la crítica musical y que llevaron al mexicano a un nuevo nivel. Hoy lo escuchan más de 2 millones y medio de personas en Spotify y eso no es casualidad, es trabajo.

Acá hay también celulares con buenas baterías para grabar buena parte del show, hacer reels o TikToks, o crear un recuerdo imborrable al que quizás no se vuelva. Esa manera particular de los chicos de disfrutar de un show cobra todo el sentido aquí, porque no han dejado de cantar, bailar y saltar en cada tema. En “Piel”, se desata la locura. Un tema que combina lo urbano del r&b y una electrónica que invita a saltar y bailar en modo descontrol. Tal es la fiesta y frenesí, que no le queda otra a Nsqk que repetir el tema. Por si no se habían descontrolado lo suficiente, bueno, tocará hacerlo. El mismo mexicano impulsa aún más la locura lanzándose al público que lo contiene, abraza y felicita por el conciertazo que está dando.

Temas como “Mami 100pre sabe” demuestran también el concepto detrás del Alter Ego Tour. Unos visuales impecables que evocan a parejas simbólicas del cine y a ese final feliz que a veces está, y a veces no. “Blamegame”, “Árbol de manzanas” y “RIP Pete” marcan el cierre de un show que ha sido un derroche de energía, talento y una confirmación de que Rodrigo, o Nsqk, está en el camino correcto. Solo sigue la curva ascendente para el mexicano.

“Nos vamos a volver a ver muy pronto”, dice Nsqk, como quien añora un futuro reencuentro a la brevedad, porque lo que ha vivido en estos dos días debe ser lo más cercano a ser un ‘rockstar’. Y sí, no hace rock, pero de que es una estrella, es una estrella.