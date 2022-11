Primavera Sound, el famoso festival catalán, aterrizará por primera vez en América Latina y la edición que se realizará en noviembre en Santiago de Chile es una de las más esperadas por los fans de la música.

Artistas como Beach House, Arctic Monkeys, Lorde, Björk, Interpol, Phoebe Bridgers, Travis Scott y Charli XCX forman parte del cartel. Si piensas ser uno de los asistentes a este espectáculo, no te puedes perder las siguientes claves:

¿Cómo retirar las pulseras para el festival?



La entrega de las pulseras se realizará desde el martes 1 al 10 de noviembre 2022 en el sector de la terraza del Hard Rock Café, ubicado en Nueva Tobalaba 0412, local 1226, nivel 1, Costanera Center Santiago.

Los horarios son entre las 10:00 a las 20:00 horas, pero si por algún motivo no alcanzaste a buscar tu pulsera, todo tiene solución: podrás retirarla durante los 3 días del festival en el Parque Bicentenario de Cerrillos, en la boletería/Will Call ubicados en la entrada de Av. Departamental. El viernes 11 de noviembre: 15:00 a 22:00 horas. Sábado 12 y domingo 13 de noviembre de 09:00 a 22:00 horas.

¿Cómo será el ingreso al evento?



Deberás contar con tu pulsera para poder ingresar al festival. La recomendación es no ponérsela hasta el día del festival, porque si está alterada o manipulada, no podrás ingresar al parque. Además, no olvides que todos los tipos de tickets deben ser cambiados por pulseras.

¿Cuándo y dónde se realizará el festival?



El Primavera Sound se realizará el 11, 12 y 13 de noviembre en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Primavera Sound Santiago contará con cinco escenarios. Además, 2 espacios donde podrás comer y beber alcohol y puntos de hidratación, zonas de descanso y espacios con sombra.

Este es el mapa del parque para el día del evento:

¿Qué artistas participarán?



Este es el cartel completo de la edición de Santiago de Chile:

Cartel Primavera Sound Chile.

Otros detalles



Para que programen toda su jornada, con los horarios de cada show y las actividades adicionales que habrá en el parque, las puertas del Parque Bicentenario de Cerrillos se abrirán a las 14.00 horas el viernes 11 de noviembre y a las 12:00 del día el sábado 12 y domingo 13 de noviembre.

Puedes consultar más información en la web oficial.