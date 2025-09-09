Richard Clayderman, el célebre pianista romántico regresa al Perú este 2025 en el marco de su nueva gira latinoamericana. La cita será el jueves 2 de octubre en el Auditorio del Pentagonito, donde el virtuoso francés ofrecerá una velada inolvidable, acompañado de un ensamble sinfónico. El Coro de Niños del Colegio Franco Peruano será el encargado de abrir el concierto, dando un toque emotivo y cultural que enriquecerá la experiencia desde el primer momento. Las entradas están a la venta en Teleticket.

La participación del Coro del Colegio Franco Peruano, reconocido por su excelencia académica y artística, no es casual. Se trata de una de las agrupaciones corales infantiles más destacadas del circuito escolar francófono en Sudamérica, formada por niños y niñas apasionados por la música coral y formados bajo rigurosos estándares pedagógicos y musicales.

Su presencia como antesala del espectáculo de Clayderman representa un puente generacional y cultural entre la juventud peruana-francesa y una leyenda viva del piano mundial. Esta colaboración subraya la importancia de la formación artística desde temprana edad y reafirma el rol de la música como lenguaje universal.Con más de 90 millones de discos vendidos y una carrera que lo ha llevado a más de 60 países, Richard Clayderman es sinónimo de romanticismo, técnica impecable y sensibilidad artística. En esta nueva gira, interpretará sus temas más emblemáticos como “Ballade pour Adeline”, “A Comme Amour”, “Love Story”, entre otros medleys que han marcado generaciones.

Conmovido por esta colaboración, el propio Clayderman expresó su entusiasmo a través de un video saludo oficial: "Queridos amigos, antes que nada, permítanme transmitirles mis mejores saludos a la gran familia de la escuela Franco Peruano de Lima.... Será un placer para mí verlos, compartir este escenario con todos los niños apasionados por la música".

