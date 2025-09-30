Llegó al Perú en el terrorismo, desafió a sus custodios y lo intervino la PNP: Richard Clayderman nos cuenta su amor por el piano

Su primera visita al Perú fue en 1985, en medio de la turbulencia de uno de los capítulos más convulsos y sombríos de nuestra historia. Eran años en que el miedo caminaba junto a la incertidumbre, bajo la sombra de Sendero Luminoso. En ese escenario llegó Richard Clayderman, el pianista que había conquistado al mundo con “Balada para Adelina” (1976). A las cinco de la mañana, desafiando las advertencias de sus guardaespaldas y de la policía, salió a correr por las calles aún adormecidas de Lima. Los vendedores que levantaban sus rejas lo reconocieron y lo saludaron con naturalidad, hasta que patrullas lo interceptaron y lo escoltaron de regreso al hotel. “Eso me pasó. Es una historia real”, recuerda con una sonrisa.

richa

LIMA, 7 DE MARZO DE 1986. EL PIANISTA FRANCES RICHARD CLAYDERMAN DA UN CONCIERTO EN EL CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL, EN SAN ISIDRO. FOTO: EL COMERCIO / EL COMERCIO

Su relación con el piano es íntima, casi biográfica. Hijo de un profesor de piano, creció rodeado de teclas y melodías, y desde entonces nunca se ha separado del instrumento: lo acompaña en su casa y en cada hotel durante sus giras. “Practico todos los días porque es mi placer, mi refugio”, confiesa.

Es considerado el pianista que más logró popularizar el instrumento en el siglo XX, un fenómeno que no se veía con tal magnitud desde los tiempos de Beethoven. Para Richard Clayderman, aquello sigue siendo un enigma.

“De hecho, ni mis productores ni yo podemos explicarlo. Grabábamos piezas sencillas, con calidad, pero nada hacía imaginar semejante éxito. Y, sin embargo, la gente se sintió atraída por esa música. Ha sido inesperado”, refiere.

Vuelve a tierras peruanas

Ese éxito lo mantiene en constante movimiento. Este 2025, el célebre pianista romántico regresa al Perú como parte de su nueva gira latinoamericana. La cita será el jueves 2 de octubre en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja, donde ofrecerá una velada inolvidable acompañado de un ensamble sinfónico. El Coro de Niños del Colegio Franco Peruano será el encargado de abrir el concierto.

Después de Lima, su itinerario continuará por Estados Unidos, Australia, China y varios países europeos.

“La música es esencial para los seres humanos. Es una forma de compartir tanto los momentos buenos como los malos y sin importar la edad”, reflexiona el artista francés que ha vendido más de 85 millones de álbumes en el mundo.

Quizá por eso, en su proyecto “Forever Love” se interesa en reinterpretar a artistas contemporáneos como Ed Sheeran o Coldplay. “Me gusta tender puentes entre mi música y la de otros artistas. Sé que hay canciones que son muy especiales para el público, y es un privilegio compartir esas emociones”.

Pero no todo es escenario para Clayderman. También cultiva rutinas que le permiten seguir tocando con la misma fuerza. Sus manos, dice, son su instrumento más preciado.

“No hago bricolaje porque soy muy malo para eso. Uso guantes con frecuencia para protegerme, aunque intento llevar una vida normal”.

Y aunque su vida está llena de viajes, éxitos y reconocimientos, conserva intacto el motor que lo impulsa: la emoción de cada concierto.

“Me siento más feliz ahora tocando en el escenario que hace cuarenta años. Tengo muchos sueños. Uno de ellos es hacer un dueto con Elton John o Paul McCartney”, confiesa.

Y cuando llegue el momento de despedirse de los escenarios, lo único que pide es sencillo y profundo: “Me gustaría que me recordaran como un buen artista, en mis conciertos y en mis grabaciones”.

Además… Richard Clayderman tocará en Lima el 2 de octubre en el Auditorio del Pentagonito. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.



Debate detrás de un fenómeno musical

El estilo romántico, suave y elegante de Richard Clayderman, construido sobre melodías populares y adaptaciones de piezas clásicas, ha dividido opiniones en el ámbito musical. Daniel Valverde, pianista de concierto y profesor de la Universidad Nacional de Música, precisa que no debe confundirse con el repertorio académico: sus obras no forman parte de la formación profesional de un pianista ni pretenden ser consideradas “Música Clásica”, sino que están hechas para el disfrute y la inspiración.

Para Danny Arteaga, pianista e impulsor artístico, su propuesta es válida porque acerca la música académica a un público amplio, en especial a los niños, como ocurrió en su propia experiencia de iniciación con el piano.

Diego Berrospi, pianista y compositor, reconoce que, aunque muchos lo catalogan como un intérprete de “música cosmética”, su aporte es innegable. “Gracias a su sólida técnica y a una formación exigente, Clayderman ha logrado difundir el piano a escala masiva y despertar en nuevos oyentes la curiosidad por descubrir repertorios más complejos, desde Debussy o Chopin hasta compositores peruanos”, destaca.