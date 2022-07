Grandes invitados. La nueva edición del festival Road To Ultra Perú confirmó su lineup oficial para el evento que se realizará el sábado 8 de octubre. El reconocido DJ Snake formará parte de la presentación por primera vez, al lado de Afrojack, Nicky Romero y KSHMR.

Los cuatro artistas internacionales se harán presentes en la explanada de la Costa Verde para que los amantes del electro disfruten el show. El escenario contará con lo último en tecnología en pantallas y luces LED, y seguirán rigurosos estándares de calidad y seguridad.

El productor francés DJ Snake es muy querido por los fans del EDM, dubstep y electrohouse. Su talento lo ha llevado a colaborar con diversos artistas del medio como Justin Bieber, Ozuna, Megan Thee Stallion, J Balvin, Major Lazer, entre otros. A inicios de junio, ofreció un concierto en el estadio “Parque de los Príncipes” en París (Francia), donde logró llenar por completo el aforo de 48 mil personas.

Por su parte, Afrojack se ubica, según la revista DJ Mag, en el sexto puesto de los mejores DJs del mundo y hará vibrar al público al ritmo del EDM y Big Room. “No Beef” y “Anywhere with you” podrían formar parte de su repertorio para el Road To Ultra Perú.

En tanto, el holandés Ricky Romero es conocido en la industria por canciones como “Toulouse” y “I Could Be The One” ft. Avicii. El progressive house está arraigado en sus composiciones y se ha convertido en uno de los DJs favoritos del público. Esta es su segunda ocasión en el Perú, tras su participación del Road To Ultra de 2017.

Por último, KSHMR se caracteriza por mezclar el electro house y el progressive house con música de su cultura hindú. De esta manera, se completa la lineup que estará presente este 8 de octubre en el esperado evento.