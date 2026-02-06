Sofía Kourtesis llega a Lima con un único show en vivo en Baalsaal

La noche del viernes 6 de febrero, Lima recibirá a una de las figuras más singulares de la electrónica contemporánea. Sofía Kourtesis se presentará en Baalsaal para ofrecer un único concierto en vivo, una experiencia pensada más allá de la pista de baile, donde el house dialoga con la emoción y la interpretación en tiempo real.

Sus presentaciones se distinguen por un formato live que integra beats cargados de sensibilidad y vocales ejecutadas en directo, generando una conexión inmediata con el público. Esa intensidad la ha llevado a escenarios de gran escala como Tomorrowland, Glastonbury, Primavera Sound, Brunch Electronik, Estéreo Picnic y Osheaga, consolidando su proyección internacional.

Sofía Kourtesis durante uno de sus reconocidos live performances, donde combina electrónica y vocales en directo.

El universo creativo de Kourtesis también se ha expandido a través de colaboraciones con artistas como Manu Chao y Caribou, además de remixes oficiales para RÜFÜS DU SOL, Jungle, Diplo, Flume, Lane 8, Aurora y Ólafur Arnalds. En los últimos años, fue opener principal en las giras mundiales de SG Lewis y RÜFÜS DU SOL, y en 2025 volvió a ser reconocida por 1001Tracklists dentro del Top 101 en la categoría “The Future of Dance”.

Su música ha trascendido el circuito de clubes: ha sido parte de campañas globales de marcas como Hyundai, Adidas y Adolfo Domínguez, y de soundtracks oficiales para series y películas como Élite (Netflix) y Culpa Nuestra (Prime Video). Antes de iniciar su gira por Europa, Sofía Kourtesis ofrecerá en Lima una de las pocas paradas de este show, donde interpretará temas de sus discos Madres y Volver, en un momento clave de su carrera.